Net dış borç stoku 279,4 milyar dolar oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 30 Eylül itibarıyla 564,9 milyar dolar, net dış borç stokunun da 279,4 milyar dolar olduğunu bildirdi.


Bakanlık, 30 Eylül itibarıyla brüt ve net dış borç, Hazine garantili dış borç ve kamu net borç ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 564,9 milyar dolar olarak hesaplanırken, stokun milli gelire oranı yüzde 36,7 oldu. Aynı tarihte net dış borç stoku 279,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 18,2 seviyesinde tespit edildi.

Hazine garantili dış borç stoku da 15,3 milyar dolar olarak hesaplandı. Kamu net borç stoku, bu dönemde 8 trilyon 236 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 14,3 olarak belirlendi. AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 14 trilyon 133 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 24,5 oldu.

