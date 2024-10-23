Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film belli oldu

Netflix Türkiye'de geçen hafta kullanıcıların en çok tercih ettiği 10 film belli oldu. Listenin ilk sırasında bir çocuk filmi var: Rafadan Tayfa Hayrimotor... İşte ilk 10'daki diğer filmler...

1 Rafadan Tayfa Hayrimotor Listenin ilk sırasında bir çocuk filmi var... Netflix, filmi şöyle tanıtıyor: Güçlü bir robot icat eden bir çocuk astronot ve uzaylı arkadaşı, nihayet onu çalıştırmayı başarırlar. Ancak tam o sırada, kötü güçler robotu çalmaya karar vermiştir.

2 Asi 13 2024'te izleyici ile buluşan aksiyon filmi artı 18 ibaresiyle yayınlanıyor. Filmin konusu şöyle: "Öldürme sanatında çok yetenekli olan genç bir suikastçı, bir çocuğu zalim bir suç örgütünden kurtarmak için akıl hocasına meydan okur ve yoluna çıkan hiç kimseye acımaz". Filmin Rotten eleştirmen puanı yüzde 88, izleyici puanı ise yüzde 87.

3 Saldırı Listenin 3. sırasında yine 2024 tarihli bir film var: Saldırı (Justice). Filmin konusu şöyle: Filmde meslekten ihraç edilmiş bir polis memuruna, bankaya yapılan bir saldırıdan sorumlu bir grubu yakalaması karşılığında eski hayatını geri kazanma şansı verilir. Davaya genç bir kadın polisin atanmasıyla, dedektif hızlı hareket etmek zorundadır. Soygunun medyanın ilgisini çekmesi yeni yetkililer tarafından hoş karşılanmaz.

4 Uprising Netflix yeni aksiyon filmini şöyle tanıtıyor: Joseon Hanedanlığı'nda biri efendi, diğeri köle olsa da birlikte büyümüş iki arkadaşın yolu, savaş sonrası rakip taraflarda iki düşman olarak tekrar kesişir.

5 Platform 2 The Platform, izleyicileri 200 kattan fazla yer altına uzanan acımasız bir hapishanede distopik yolculuğa çıkarmıştı. Devam filmi Platform 2 ise bu ay izleyici ile buluştu. Filmin konusu şöyle: Gizemli bir lider, dikey hücrelerden oluşan acımasız bir sistemde kendi kanunlarını dayatırken yeni gelen biri, şaibeli yiyecek dağıtım yöntemine karşı mücadele eder.

6 Yalnız Gezegen Listenin 6. sırasında romantik bir film var.

7 Predator 2018 yılında vizyona giren ve Predator, yıllar sonra Netflix'te en popüler filmler arasına girdi. Film, uzaylılardan oluşan bir ekibin gelmesinin ardından Dünya'yı kurtarmak için yola çıkan eski askerlerden oluşan bir ekibin hikâyesini anlatıyor.

8 Black Adam Dwayne Johnson'ın başrolünde oynadığı 2022 yapımı filmin konusu şöyle: Tanrısal güçlere sahip bir savaşçı, sihirli hapishanesinden kurtulmasının ardından vatanını korumaya çalışır. Ancak Adalet Topluluğu onu yakalayıp tekrar hapsetmeye kararlıdır. Filmin süresi 2 saat 4 dakika.

9 Tam Bir Centilmen Listenin 9. sırasında Çağatay Ulusoy, Ebru Şahin ve Şenay Gürler'in bir araya geldiği Tam bir centilmen var. Filmin konusu şöyle: Dışarıdan lüks ve parıltılı bir dünyada kendine yer edinmiş bir adam olarak görülen Saygın, zengin kadınların gözdesi, baştan çıkarıcı ve duygusuz bir avcı olarak tanınır. Ancak bu görünüşün ardından bambaşka gerçekler vardır.