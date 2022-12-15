Netflix üyelik ücreti 2022 ne kadar? İşte Netflix temel, standart ve özel abonelik ücretleri

Bugün dünyada milyonlarca abonesi bulunan Netflix’in ilk yıllarında DVD satışı ve kiralama üzerine çalışan bir şirketti. Netflix 2007’den itibaren Netflix, video akış hizmeti aracılığıyla internet üzerinden film izleme hizmeti vermeye başladı. 2013'te House of Cards adlı ilk dizisiyle de içerik üretimine girdi. Ekim 2022 verilerine göre bugün dünya genelinde yaklaşık 223 milyon aboneye sahip. Netflix, iş modelinde farklı abonelik paketleri üzerinden gelir ediyor. Bir süre önce 12 ülkede reklam destekli abonelik modelini de başlattı. Peki, Netflix'in üyelik ücreti 2022 ne kadar? Ödemeler nasıl yapılır? İşte yanıtları...

Netflix üyelik ücreti 2022 ne kadar?

Türkiye'de Netflix'in 3 ayrı üyelik paketi bulunuyor. Netflix kullanıcıları Türkiye'de "Temel", "Standart" ve "Özel" paketler arasında tercih yapabiliyor. Aylık plan ücretleri ise 45,99 TL ile 93,99 TL arasında değişiyor. Netflix üyelik ücreti ve paketleri şöyle:

Temel Plan: Aylık 45,99 TL

Aylık 45,99 TL Standart Plan: Aylık 69,99 TL

Aylık 69,99 TL Özel Plan: Aylık 93,99 TL

Temel paket

Netflix temel üyelik paketinde tüketiciler aynı anda sadece bir ekrandan Netflix'i kullanabilirken, içerikleri telefon ve tabletten izleyebiliyor.

Standart Paket

Netflix'in standart üyelik paketinde aynı anda izlenebilen ekran sayısı ikiye çıkarken, tablet ve telefon sayısı da ikiye çıkıyor. Standart pakette tüketiciler içerikleri HD seçeneğiyle izleyebiliyor.

Özel paket

Özel pakette ise aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı dörde çıkarken, içerik indirebileceğiz tablet ve telefon sayısı da dörde çıkıyor. Kullanıcılar içerikleri dizüstü bilgisayar, telefon veya tabletlerinden ultra HD kalitesinde izleyebiliyor.

Netflix'e abone olma yolları

Netflix'e abone olma yolları ise şöyle:

Netflix resmi web sitesine girin. ( Buraya tıklayarak girebilirsiniz. )

) Açılan sayfada e-posta adresinizi girin ve "İzlemeye başla" yazısına tıklayın.

Daha sonra açılan ekrandan kendinize uygun planı seçerek "Devam et"e tıklayın.

E-posta adresinizi ve şifrenizi belirleyin.

Ödeme yönteminizi seçin.

Netflix aboneliğiniz başladı.

Netflix ücreti nasıl ödenir?

Netflix'te ücret ödeme için çeşitli yöntemler var.

1. Yöntem: Banka ve Kredi kartları

2. Yöntem: Sanal kartlar (Belirli ülkelerde)

3. Yöntem: Ön ödemeli kartlar (Visa, MasterCard, American Express)

4. Yöntem: Netflix hediye kartı (Bu yöntemde bir kişiye abonelik de hediye edebiliyorsunuz. Şu an HepsiBurada, Trendyol, Teknosa, D&R, MediaMarkt üzerinden kart alınabiliyor)

5. Yöntem: İş ortakları (Vodafone)

Netflix plan değiştirme nasıl yapılır?

Netflix kullanıcılarının sorduğu bir başka önemli soru ise üyelik planı değiştirme işlemi Sahip olduğu üyelik planını daha uygun bir fiyatlı planla değiştirmek isteyen bazı kullanıcılar mevcut Ayrıca tam tersi şekilde daha fazla özelliğe erişmek isteyen kullanıcılardan da bahsedebiliriz. Her iki türdeki kullanıcının da gerçekleştirmesi gerek adımlar şunlardır:

Netflix sitesine ulaşın ve hesabınıza giriş yapın.

Daha sonrasında kullanıcı profilinizi seçin ve sağ üst kısımda bulunan menüden “Hesap” seçeneğini tıklayın.

Ardından hesap ayarları menüsü karşınıza çıkacaktır. Bu ayarlar arasından “Plan Ayrıntıları” sekmesine ulaşın ve “Planı değiştir” seçeneği ile devam edin.

Netflix üyeliği nasıl silinir?



adım : Netflix’e giriş yaptıktan sonra sağ üst köşeden “Hesap” kısmına gelin, adım : Karşınıza çıkan ekranda “Üyeliği İptal Et” seçeneğine tıklayın, adım: Ekranın solunda yer alan “İptal İşlemini Tamamla” seçeneğine tıklayın,



Netflix hesabınızı silmeye karar verdiğinizde kendi hesabınızla Netflix’e giriş yaptıktan sonra yukarıdaki adımları takip etmek gerekiyor. “Üyeliği İptal Et” seçeneğine tıkladıktan sonra Netflix, eğer ücret bütçenizi aşıyorsa sizi bir alt plana geçirmeyi teklif ediyor. Ancak iptal ettirmekte kararlıysanız, solda bulunan “İptal İşlemini Tamamla” seçeneğine tıklayarak Netflix üyelik silme işlemini tamamlayabilirsiniz.