Netflix, büyük izlenme oranlarına ulaşan dizisi “Squid Game” için ikinci sezonu onayladı.

CEO Ted Sarandos, Squid Game ikinci sezonu duyurduğu açıklamasında “Squid Game evreni daha yeni başladı” dedi.

‘Squid Game’e imza atan Hwang Dong-hyuk daha önce ikinci sezon üzerine çalıştığını doğrulamıştı. Ancak 2. sezonun ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

Güne Kore dizisi Squid Game ilk 4 haftada 1.65 milyar saat izlenme ile şirketin en büyük TV dizisi olmuştu. Ünlü dizi ikonik yeşil eşofmanlarından Dalgano tatlılarına kadar gerçek yaşama pek çok unsuruyla yansıdı.

Haber, akış devinin hisselerinin Cuma günü %24 değer kaybetmesinin ardından geliyor.

Özellikle pandemi etkisiyle 2020 yılında 37 milyon yeni abone kazanan Netflix’in, 2021’deki yeni abone sayısı ise 18 milyonda kaldı. Şirketin hisselerinin bu gerilemesinde ise beklenti altında yeni abone büyümesi ve 2022 ilk çeyrek tahminler gibi faktörler etkili oldu.