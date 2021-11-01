Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, görevini bırakacağını açıkladı. Aydın’dan boşalacak koltuğa ise Mert Baki oturacak.

Yemeksepeti’nin kurucularından ve CEO’su Nevzat Aydın CEO’luk görevinden ayrılma kararı aldı. Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevimi artık genç ve farklı bir bakış açısına bırakmanın zamanı geldi” dedi.

Aydın, görevini Mert Baki‘ye devredeceğini açıkladı.

Aydın’ın açıklamaları şöyle:

“Evet, bir devrin sonuna geldik. Jeff Bezos 25 yıl dayandı bense 21 yılı ancak görebildim. 🙂 Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevimi artık genç ve farklı bir bakış açısına bırakmanın zamanı geldi. Yemeksepeti 9000 çalışanı ile artık çok büyük, sektöründe de tüm haksız karalamalara karşın açık ara ile lider bir şirket ve ben artık aileme, kendime ve filantropiye daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Hep elimden geldiğince hakkaniyetli, şeffaf ve inovatif bir yönetim göstermek istedim. Kusurlarım olmuşsa tek tek affola.

Bu başarı hikayesinin hiçbir yerinde hiçbir zaman teşvik, lisans, tahsis, devlet desteği, tanıdık, kredi vs. yer almadı. Bunların yerine hep en büyük kozumuz ‘inovasyon’ oldu. İnovasyonu tam ortamıza almış bir şirket olarak hep beraber yıllar içerisinde öyle öncü şeyler yaptık ki DVD projesi, restoran yorumları, gamification ve muhtarlık savaşları, siparişlerle ‘Nutuk’ ve klasiklerin dağıtımı, Banabi ve Mahalle vs…

Benden sonraki dönemde yıllardır bizimle olan Mert Baki görevi devralacak. Geçtiğimiz aylarda çok iyi bir yönetim ekibi kurduk ve hem bu ekibe hem de sevgili Mert’e güvenim tam. Yemeksepeti post-pandemi dönemi için mükemmel derecede hazır. Unutmadan Yemeksepeti Mahalle açıldı. :)”

Mert Baki: En büyük önceliğimiz iş ortaklarımızın işlerine değer katmak olacak

Nevzat Aydın’dan CEO’luk görevini devralacak Mert Baki de yeni görevinin heyecan verici olduğunu vurgulayarak, “Yemeksepeti olarak bugün 25 milyondan fazla kullanıcımızın hem yemek hem de hızlı market ihtiyaçlarını dakikalar içinde karşılayan Türkiye’nin en büyük hızlı ticaret platformuyuz. Özellikle Nevzat Aydın’ın Yemeksepeti’nin bu başarı hikayesindeki liderliği Türkiye’deki girişimcilik ekosistemindeki en büyük başarılardan biri. Kendisine hem bir Yemeksepeti çalışanı olarak burada gerçekleştirdikleri için hem de genç girişimcilere verdiği ilham için en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Bundan sonraki dönemde en büyük önceliğimiz 10 binden fazla çalışanımızla birlikte, milyonlarca kullanıcımızın hayatına ve 60 binden fazla esnaf iş ortağımızın işlerine değer katmak olacak.” ifadelerini kullandı.

Yemeksepeti’nde CEO’luk görevini devralacak Mert Baki, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İTÜ’de Elektrik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayıp devamında da Sabancı Üniversitesi MBA yüksek lisans programını bitirmiştir.

Florida ve Stanford Üniversitelerinde Business Strategy alanlarında eğitim programlarına katılan Mert Baki, profesyonel iş hayatına ARAMA Danışmanlık’ta başlamış, ardından Migros’ta iş geliştirme alanında farklı görevlerde bulunmuştur. 2011 yılında Yemeksepeti ailesine katıldıktan sonra şirketin tüm yeni projelerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi sorumluluklarını yürüten Mert Baki ayrıca Delivery Hero ailesine katılmadan önce Yemeksepeti’nin 10 ülkedeki yurt dışı operasyonlarının sorumluluğunu üstleniyordu.

Son olarak İş Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mert Baki, Yemek.com, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle dahil birçok projeye liderlik ederek Yemeksepeti’nin hizmet gamının genişlemesini sağlamıştır. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Mert Baki evli ve ikiz çocuk babasıdır.