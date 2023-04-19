“Notre Dame de Paris” müzikali Zorlu PSM'ye geliyor

Aşka dair her duygunun muazzam besteler ve etkileyici koreografiler eşliğinde, ustalıkla sahneye taşındığı “Notre Dame de Paris” müzikali, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde 15 gün boyunca toplam 21 performansla izleyici karşısında olacak. Hikaye, Fransızca olarak orijinal dilinde sergilenecek.

Müzikalde seyirci, Quasimodo rolüne 2011’den bu yana üç farklı dilde hayat veren İtalyan oyuncu Angelo Del Vecchio’yu ve 19 yaşında kadroya dahil edilerek ünlü karekteri oynayan en genç oyuncu unvanına sahip olan Philippe Tremblay’i izleyecek. Esmeralda rolünde ise, Avrupa’da çok sayıda ses yarışmasında ödül alarak şöhreti yakalayan Arnavut şarkıcı Elhaida Dani bir kez daha yıldızlaşacak.