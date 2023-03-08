Nusret'ten uçağın arkasına açtırdığı pankartla 'Türkiye için yardım' çağrısı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından afet bölgesine mutfak kurduran ve bağış çağrısında bulunan dünyaca ünlü kasap Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde AFAD'a 25 milyon TL bağış yaptı. Gökçe, Türkiye için bir kez daha yardım çağrısında bulundu.

Gökyüzüne, Türkiye için yardım isteğini yazdıran Gökçe, 51.2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından herkese ulaşabilmek için paylaşımları İngilizce olarak yapmaya devam ediyor.

Uçakla pankart açarak gökyüzünden 'Türkiye için yardım' çağrısında bulundu.