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Nusret'ten uçağın arkasına açtırdığı pankartla 'Türkiye için yardım' çağrısı

Depremzedeler için AFAD'a 25 milyon TL bağışlayan dünyaca ünlü kasap Nusret Gökçe, bu sefer de yurt dışında bir uçağın arkasına 'Türkiye için yardım' pankartı açtırarak bağış çağrısında bulundu.

08 Mart 2023 | 16:17
Son Güncellenme: 08 Mart 2023 | 16:23
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Nusret'ten uçağın arkasına açtırdığı pankartla 'Türkiye için yardım' çağrısı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından afet bölgesine mutfak kurduran ve bağış çağrısında bulunan dünyaca ünlü kasap Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde AFAD'a 25 milyon TL bağış yaptı. Gökçe, Türkiye için bir kez daha yardım çağrısında bulundu.

Gökyüzüne, Türkiye için yardım isteğini yazdıran Gökçe, 51.2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından herkese ulaşabilmek için paylaşımları İngilizce olarak yapmaya devam ediyor. 

Uçakla pankart açarak gökyüzünden 'Türkiye için yardım' çağrısında bulundu. 

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Nusr_et#Saltbae (@nusr_et)'in paylaştığı bir gönderi

 

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