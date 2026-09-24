Milyarlarca liralık katkı bekleniyor: 16 bin çiftçiye büyük destek

2022'den bugüne kadar 4 milyon 552 bin meyve fidanının çiftçilere ulaştırıldığını belirten Şişman, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 16 bin çiftçiye meyve fidanı verdik ve bahçe tesislerini gerçekleştirdik. Burada beklenen toplam dikim alanı 21 bin dekarın üzerinde. Beklenen verim 55 bin ton civarında. Ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 2,1 milyar liralık katkı sunacak bir proje gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl da yine aynı şekilde yüzde 80 oranında, 650 bin meyve fidanını çiftçilerimizle buluşturmayı planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Van'ı meyvecilik konusunda 55 bin ton seviyelerine ulaştıracak büyük bir proje. Başta Valimiz Ozan Balcı olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim. Hedefimiz 5,5 milyon fidana ulaşmak. Hem soğuk hava deposunun hem de yeni sebze halinin hayata geçmesiyle bölgede meyveciliğin endüstriyel anlamda da gelişmesini sağlayacak faktörler devreye girecek. Yakın zamanda burada hem meyve kurutma hem de depolama alanında daha iyi imkanlara kavuşabiliriz. Ürün ve üretim varsa bunlar da olacak."