Lüks araçlara el konuldu: 200 milyon TL'lik araçlar 26 bin TL'ye devredilmiş

Söz konusu araçların devirleriyle bağlantılı banka hareketlerinin incelenmesinde, Muhammed Yarız'ın hesabına "Taşıt Satış Bedeli" açıklamasıyla Hasan Kaytan tarafından 6 bin 256 TL ve 5 bin 756 TL, Hasan Dörtkardeş, Bolkan Bekçi ve İbrahim Halil Rat tarafından ise ayrı ayrı 4 bin 756 TL gönderildiği tespit edildi. Böylece toplam piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon TL olarak değerlendirilen 5 aracın devir işlemleriyle bağlantılı olarak Yarız'ın hesabına toplam 26 bin 280 TL yansıdığı belirlendi. MASAK raporunda, araçların nitelik ve değerleriyle uyumlu gerçek satış bedellerinin ödendiğini ortaya koyan bir tahsilat tespit edilemediği belirtildi. Bu tespitlerin ardından söz konusu araç devirlerinin gerçek bir satış ilişkisine dayanmadığı ve mal varlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu değerlendirilerek araçlar hakkında el koyma tedbiri uygulandı.