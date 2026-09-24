Lüks araçlara el konuldu: 200 milyon TL'lik araçlar 26 bin TL'ye devredilmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait olduğu belirlenen toplam 200-220 milyon TL değerindeki 5 lüks aracın, soruşturma sürecinden kısa süre önce farklı kişilere devredildiği tespit edildi.
Araçların 26 bin 280 TL toplam tutar karşılığında devredildiği belirlenirken, 4 araç muhafaza altına alındı, Audi Q8'in yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
1 4 farklı kişi üzerinde devredildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Başsavcılığa sunulan MASAK raporunda, Muhammed Yarız adına kayıtlı Audi Q8, McLaren 750S Coupe, Mercedes-Benz S 580 Maybach, Bentley Continental GT Speed ve Rolls-Royce Cullinan marka 5 aracın 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde 4 farklı kişi üzerine devredildiği belirlendi. Açık kaynak piyasa, rayic ve kasko değerleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, 2023 model Audi Q8'in yaklaşık 10-11,5 milyon TL, 2023 model McLaren 750S Coupe'un 46-50 milyon TL, 2025 model Mercedes-Benz S 580 Maybach'ın 31-35 milyon TL, 2025 model Bentley Continental GT Speed'in 53-58 milyon TL ve 2023 model Rolls-Royce Cullinan'ın 55-65 milyon TL piyasa değerinde olduğu belirtildi.
2 Devirlerde toplam 26 bin 280 TL ödeme
Söz konusu araçların devirleriyle bağlantılı banka hareketlerinin incelenmesinde, Muhammed Yarız'ın hesabına "Taşıt Satış Bedeli" açıklamasıyla Hasan Kaytan tarafından 6 bin 256 TL ve 5 bin 756 TL, Hasan Dörtkardeş, Bolkan Bekçi ve İbrahim Halil Rat tarafından ise ayrı ayrı 4 bin 756 TL gönderildiği tespit edildi. Böylece toplam piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon TL olarak değerlendirilen 5 aracın devir işlemleriyle bağlantılı olarak Yarız'ın hesabına toplam 26 bin 280 TL yansıdığı belirlendi. MASAK raporunda, araçların nitelik ve değerleriyle uyumlu gerçek satış bedellerinin ödendiğini ortaya koyan bir tahsilat tespit edilemediği belirtildi. Bu tespitlerin ardından söz konusu araç devirlerinin gerçek bir satış ilişkisine dayanmadığı ve mal varlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu değerlendirilerek araçlar hakkında el koyma tedbiri uygulandı.
3 Araçların teknik incelemesi yapılacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen müzekkereyle, el koyma kararı verilen araçların teknik incelemeye alınması talimatı verildi. İncelemelerde araçların şase ve motor numaralarında değişiklik veya tahrifat bulunup bulunmadığının, araç kimlik bilgileri ile tescil kayıtlarının uyumlu olup olmadığının ve herhangi bir sahtecilik yapılıp yapılmadığının araştırılması istendi.
4 4 araç muhafaza altında, Audi Q8 aranıyor
Başsavcılık koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda H.K. adına tescilli McLaren 750S Coupe ve Rolls-Royce Cullinan, B.B. adına tescilli Mercedes-Benz S 580 Maybach ile İ.H.R. adına tescilli Bentley Continental GT Speed yakalanarak muhafaza altına alındı. Toplam piyasa değeri yaklaşık 185-208 milyon TL aralığında değerlendirilen 4 aracın muhafaza altına alındığı, yaklaşık 10-11,5 milyon TL piyasa değerindeki H.D. adına tescilli Audi Q8'in yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında araçların devir işlemleri, ödeme hareketleri, mal varlığı ilişkileri ve teknik özelliklerine yönelik incelemelerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.