Ofisteki deneyimini okullara taşıyacak
Yaklaşık 180 milyon TL ciroya sahip olan Bürotime, ofis mobilyasındaki 35 yıllık deneyimini okullara taşıyacak.
Eğitim sektörüne özel üretime başlayan şirket 60 okulla görüşüyor.
Şirket, okullarda yaygınlaşarak cironun yüzde 5’ini bu alandan elde etmeyi hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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