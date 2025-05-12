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  • Öğretmen ve Uzman Öğretmen Maaşları Temmuz'da Ne Kadar Artacak? İşte 4 Aylık Enflasyon Farkına Göre Tahmini Yeni Maaşlar!

Öğretmen ve Uzman Öğretmen Maaşları Temmuz'da Ne Kadar Artacak? İşte 4 Aylık Enflasyon Farkına Göre Tahmini Yeni Maaşlar!

Öğretmen ve uzman öğretmen maaşları, 2025 yılının ikinci yarısında uygulanacak zam oranıyla yeniden belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verileri, ilk 4 aylık enflasyon farkını netleştirdi. Peki, açıklanan 4 aylık enflasyon verilerine göre 2025 öğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?

12 Mayıs 2025 | 15:10
Öğretmen ve Uzman Öğretmen Maaşları Temmuz'da Ne Kadar Artacak? İşte 4 Aylık Enflasyon Farkına Göre Tahmini Yeni Maaşlar!

Enflasyon farkı ile birlikte öğretmen maaşlarına yapılacak olası zammı şekillendirdi. Tüm memurlar gibi öğretmenler ve uzman öğretmenler de yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. 

Öğretmen maaşlarının 2025 yılı Temmuz ayı memur ve emekli zammı oranları, ilk 4 aylık enflasyon verileri ışığında yeniden hesaplanıyor. Memurlar ve memur emeklileri, Temmuz ayında enflasyon farkının yanı sıra %5 oranında toplu sözleşme zammı da alacak. İşte 4 aylık enflasyon farkına göre tahmini zamlı öğretmen ve uzman öğretmen maaşları:

 

4 Aylık Enflasyon Farkına Göre Öğretmen Maaşlarına Ne Kadar Zam Yapılacak?

2025 yılının ikinci yarısını kapsayan ilk 4 aylık enflasyon farkı %6,94 olarak belirlendi. Memurların toplu sözleşmeden kaynaklanan %5 oranındaki zam da bu enflasyon farkına eklenecek.

Bu verilere göre, memurların ve dolayısıyla öğretmen ve uzman öğretmenlerin maaşları, 2025 yılının ikinci 6 aylık dönemi için şimdiden %12,29 oranında bir zammı hak etmiş durumda.

Ancak, Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, güncel zamlı maaşlar kesinlik kazanacak.

 

Tahmini Öğretmen Maaşları (Temmuz 2025)

  • Öğretmen (1/4): 59.409 TL (Ocak-Haziran 2025 dönemi maaşı: 52.906 TL)

 

Tahmini Uzman Öğretmen Maaşları (Temmuz 2025)

  • Uzman Öğretmen (1/4): 65.840 TL (Ocak-Haziran 2025 dönemi maaşı: 58.634 TL)

Yukarıda belirtilen maaşlar, mevcut 4 aylık enflasyon verisi ve toplu sözleşme zammı dikkate alınarak yapılan bir tahmindir. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Temmuz ayında geçerli olacak net öğretmen ve uzman öğretmen maaşları kesinleşecektir.
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