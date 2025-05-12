Öğretmen ve Uzman Öğretmen Maaşları Temmuz'da Ne Kadar Artacak? İşte 4 Aylık Enflasyon Farkına Göre Tahmini Yeni Maaşlar!

Enflasyon farkı ile birlikte öğretmen maaşlarına yapılacak olası zammı şekillendirdi. Tüm memurlar gibi öğretmenler ve uzman öğretmenler de yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor.

Öğretmen maaşlarının 2025 yılı Temmuz ayı memur ve emekli zammı oranları, ilk 4 aylık enflasyon verileri ışığında yeniden hesaplanıyor. Memurlar ve memur emeklileri, Temmuz ayında enflasyon farkının yanı sıra %5 oranında toplu sözleşme zammı da alacak. İşte 4 aylık enflasyon farkına göre tahmini zamlı öğretmen ve uzman öğretmen maaşları: