Okullar ne zaman açılıyor? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan yeni eğitim yılı takvimiyle birlikte, milyonlarca öğrenci yaz tatilinin son haftalarına girerken yeni döneme yönelik hazırlıklarını hızlandırdı. Kısa süre sonra başlayacak olan 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde, öğrencilerin okul malzemeleri ve kişisel planlamaları son aşamaya geliyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan resmi takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından tüm kademelerdeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında ders zili bu tarihte çalacak ve öğrenciler yeni eğitim yılına "merhaba" diyecek.

UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, yeni okula başlayacak olan minik öğrenciler, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında okullarına giderek uyum eğitimine katılma fırsatı bulacaklar. Bu süreçte öğrenciler, okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine alışarak yeni döneme daha kolay adapte olabilecekler.

ARA TATİLLER VE YARIYIL TATİLİ TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, öğrenciler ve veliler için ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri belli oldu.

İşte yeni eğitim öğretim yılı boyunca uygulanacak tatil tarihleri:

1. Ara Tatil: 10 Kasım - 14 Kasım 2025

Yarıyıl Tatili (Sömestr): 19 Ocak - 30 Ocak 2026

2. Ara Tatil: 16 Mart - 20 Mart 2026

Okulların Kapanışı: 19 Haziran 2026 Cuma

Bu takvim, öğrencilerin dinlenme ve yenilenme süreçlerini planlamaları için önemli bir rehber olacak.