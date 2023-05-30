Ömer Çelik'ten yeni kabine ve Mehmet Şimşek sorularına yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK, milletvekilliği seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. O sebeple 3 gün içinde yemin olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçlarını açıklamadı. YSK açıklamasını beklememiz gerekiyor. YSK açıklama yaptıktan sonra yemin töreni ve kabine takvimi başlayacak. Yemin töreninin yapıldığı akşam muhtemelen hem kabine açıklanmış olacak hem de tören yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmet Şimşek görüşmesi

Mehmet Bey yakın bir arkadaşımız, görüştüğümüz ve çok da değerli bir arkadaşımız. Hatta o açıklamayı yaptığımız gün, herkes diyor ki reddetti falan, o sırada benim odamda kahve içiyorduk; size bir kulis bilgisi. O da şaşırdı biz de şaşırdık. Cumhurbaşkanımız ile Mehmet Bey basına yansıyan ve yansımayan görüşmeler yapıyor. Mehmet Bey partimizin içinde bir arkadaşımız. Bu sürece katkı vermek istiyor. Kabine konusu tamamen Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. O konuda bizim bir şey söylememiz doğru olmaz.