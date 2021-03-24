Pandemi döneminde satış hacimlerini hedeflerinin ötesinde artırmayı başaran online pazaryerleri, yeni yatırımlarla bu ivmeyi sürdürmeyi planlıyor.

Şirketler; istihdam, dijital altyapı, lojistik, depolama ve yeni yurtdışı pazarlar gibi pek çok alanda yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Covid-19 pandemisi pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de geleneksel sektörlerde ağır tahribat yaratırken, teknolojiye dayanan yeni nesil sektörler için ise büyüme fırsatı sağladı.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’nin (ETİD) son verilerine göre, 2020 yılında e-ticaret sektörü bir rekora imza atarak yüzde 85 büyüme kaydetti ve 250 milyar TL’lik pazar hacmine ulaştı. 2021 yılında ise e-ticaret sektörünün yıl sonunu 400 milyar TL hacimle kapatacağı öngörülüyor.

Daha önce hiç internetten alışveriş yapmamış ve e-ticaret ile pandemi döneminde mecburiyetten tanışmış olan insanların e-ticaretin faydalarını, rahatlığını görmeye başlaması önemli bir dönüm noktası oldu.

Tüketici dakikalar içerisinde onlarca faklı ürünü karşılaştırma imkanı bulabiliyor, istediği ürünü yaşam alanına, evine rahatlıkla getirebiliyor. Beğenmediği zaman yine kolaylıkla iadesini yapabiliyor.

Dolayısıyla tüketici eğilimleri dikkate alındığında, pandeminin e-ticaret sektörü üzerindeki etkisinin kalıcı olacağı ve pazarı büyütmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İşte bu noktada en dikkat çekici büyüme alanlarından biri de online pazaryerleri oldu.

Satış hacimleri oldukça artan pazaryerleri, Türkiye ve yurtdışında yeni yatırımlar yapmaya hazırlanıyor. Biz de haberimizde Türkiye’nin önde gelen online pazaryerlerinin büyüme hedeflerini ve yatırım planlarını araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.