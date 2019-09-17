Online süpermarkete 30 milyon dolar yatıracak

Eylül 17, 2019 0 Yorum 202 Okunma
Online süpermarkete 30 milyon dolar yatıracak

Murat Ülker’in oğlu Yahya Ülker, İstegelsin‘i büyütmek için 30 milyon dolar yatırım yaptı.

Bu yeni yatırımla, halen sadece İstanbul’da faaliyet gösteren İstegelsin, Anadolu’da altı şehire açılacak.

Şirket 2020 yılında 10 kat büyümeyi hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında



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