Alışan Grup, tam olarak yönetilen, akıllı ve ölçeklenebilir PostgreSQL için Azure veri tabanına geçiş kararı aldı. Alışan, şu an tüm operasyonlarını bu açık kodlu yeni veri tabanları üzerinden yürütüyor. Kurum, güncel tüm operasyonlarında ve sistem güncellemelerinde yeni veri tabanı üzerinden ilerliyor.

Teknolojinin Liderleri Eylül 2021 tarihli sayıdan

Alışan Grup, bin 500 kişilik istihdamıyla inşaattan sigortaya farklı alanlarda faaliyet gösteriyor. Grubun amiral gemisi Alışan Lojistik A.Ş. Türkiye lojistiğinde standartları belirleyen isimlerden biri.

Dijital dönüşüm yolculuğuna, beş farklı geçiş rotasıyla Microsoft Azure ile devam eden Alışan Grup, bulutun getirdiği avantajları paylaşıyor.

Kuruluşunda uluslararası nakliye ile yola koyulan kurum, bugün depo ve antrepo hizmetleri, likit enerji taşımacılığı, entegre lojistik servis sağlayıcılığı gibi pek çok operasyon yürütüyor.

MALİYET AVANTAJI, İNOVASYON VE GÜVENLİK

Alışan Grup, veri tabanı versiyonunun güncelleme, bakım ve yönetim maliyetlerinin yüksek olması ve iş sürekliliğinin etkin yönetimi için yeterli kapasite sunamaması gibi nedenlerle geçiş kararı aldı.

Alışan Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan, “Microsoft danışmanları rehberliğiyle öncü bir proje yazan şirketimiz, önerilen veri tabanının beklentilerini karşıladığını test ederek tam olarak yönetilen, akıllı ve ölçeklenebilir PostgreSQL için Azure veri tabanına geçiş kararı aldı.

Alışan, şu an tüm operasyonlarını bu açık kodlu yeni veri tabanları üzerinden yürütüyor. Uzun vadeye yayılan bir geçiş kurgusu planlıyor, güncel tüm operasyonlarımızda ve sistem güncellemelerimizde yeni veri tabanı üzerinden ilerlerken geçişi 2022’de tamamlayacak şekilde iş süreçlerimizi yönetiyoruz” diyor.

RİSKLER MİNİMUMA İNİYOR

Uygulama servislerinde de buluta geçen kurum, lokalde çalışan uygulamalarda kullanılan erişim, güvenlik, doküman yönetimi, entegrasyon çalışmaları, geliştirilmesi, güvenlik ve sürekli inovasyon yapılmasında yaşanan zorluklardan ötürü Azure Bulut servislerini tercih etti.

Azure Bulut servisleri ile bu hizmetlerin yeniden yazılmasına gerek kalmadığını ve çok daha pratik ve kolay anlaşılır bir yapıya sahip olduklarını ifade eden Damla Alışan, iş gücü anlamında da ciddi avantaj sağladıklarını belirtiyor.

Alışan ayrıca, Azure ortamının sağladığı güvenlik hizmetleri sayesinde lokal korumada yaşanabilecek riskleri de minimum seviyeye getirdiklerine dikkat çekiyor.

SUNUCU İHTİYACI KALMADI

Uygulamalarını Microsoft bulut üzerinde çalıştırırken bulutun getirdiği avantajlardan da yararlanan kurum, artık lokalde sunucu barındırma ihtiyacı duymuyor ve yerel başka uygulamalar geliştirmeyerek her şeyi Azure’dan sağlıyor.

Yazılım ve geliştirme süreçleri için Azure DevOps’u tercih eden kurum, Azure Kubernetes Service ile konteynır mimarilerini etkin olarak kullanıyor. Şirket ayrıca Microsoft 365 ile gelen SharePoint Online ile yeni bir mimari oluşturarak doküman yönetim sisteminde de geçişini gerçekleştirdi.