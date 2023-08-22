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  • Oppenheimer mı Barbie mi? Peki, Türkiye'deki rakamlar ne söylüyor?

Oppenheimer mı Barbie mi? Peki, Türkiye'deki rakamlar ne söylüyor?

Barbie ve Oppenheimer bu yılın sinema dünyasında en çok konuşulan 2 filmi oldu. Küresel gişe rakamlarında Barbie önde. Peki, Türkiye'de durum nasıl?

22 Ağustos 2023 | 08:03
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Oppenheimer mı Barbie mi? Peki, Türkiye'deki rakamlar ne söylüyor?

Türkiye'de, 21 Temmuz'da vizyona giren Oppenheimer ve Barbie arasındaki rekabette durum küresel rakamlardan farklı. Dünya genelinde Barbie daha çok izlenmiş durumda.

  • Türkiye'de ise Oppenheimer önde. Öyle ki Oppenheimer, üst üste dördüncü hafta sonunda gişe lideri olurken, toplamda da yaklaşık 1,5 milyon seyirciye ulaştı. .Box Office verilerine göre Oppenheimer bu hafta sonu da 51 bin 194 gişe rakamına ulaştı. Film, Hızlı ve Öfkeli 10'u geçerek 2023'ün şimdiye kadar en çok izlenen yabancı filmi olacak gibi görünüyor.
  • Hafta sonu Türkiye'de Meg 2: Çukur 37 bin 270 seyirciyle ikinci sırada yer aldı. Meg 2:Çukur da hafta sonu toplamda 300 bin seyirci baremini aşma noktasına geldi.
  • Barbie hafta sonu 28 bin 557 rakamına ulaştı ve toplamda 1,3 milyon seyirci baremini aştı. Şu an için bu yıl  Hızlı ve Öfkeli 10 ile Oppenheimer'ın ardından Türkiye'de en çok izlenen 3. yabancı film.
  • ABD'de hafta sonu en çok izlenen film olan ve Barbie'yi tahtından indiren Blue Beetle Türkiye'de hafta sonu 20 bin 418 seyirciye ulaşabildi ve açılış haftasında dördüncü basamakta yer aldı.
  • Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası ise hafta sonu rakamlarında 14 bin 150 seyirciyle listenin beşinci sırasında yer aldı.
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