Oscar ödülleri sahiplerini buldu. ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle bu yıl 93’üncüsü verilen Akademi Ödüllerinde en iyi film ödülünü “Nomadland” kazandı.

Chloé Zhao‘nun yönetmenliğini yaptığı film 60’lı yaşlarda bir kadının ekonomik krizden sonra Nevada’daki bütün malvarlığını kaybedip bir karavan alarak ABD’nin batı eyaletlerini dolaşmasını konu alıyor.

En iyi film dalında “Mank,” “Promising Young Woman,” “Nomadland,” “Judas and the Black Messiah,” “Sound of Metal,” “Minari,” “The Father” ve “The Trial of the Chicago 7” filmleri aday gösterilmişti.

Amerikalı senarist Herman J. Mankiewicz’i konu alan Mank, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu 10 dalda, en fazla kategoride aday gösterilen yapıt olmuştu.

En iyi yönetmen ödülünü “Nomadland” filminin yönetmeni Chloé Zhao aldı. Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın oldu.

Chloé ödülü alırken yaptığı konuşmada “Bu ödülü, ne kadar zor olursa olsun içlerindeki iyiliğe ve birbirlerinin içindeki iyiliğe tutunmak için cesaret ve inanca sahip olanlar için alıyorum.” dedi.

Bu yıl Oscar’da Chloé’nin yanı sıra “Promising Young Woman” filminin yönetmeni Emerald Fennell da aynı kategoride gösterilen ikinci kadın yönetmen olmuştu.

Daha önce 2010’da Hurt Locker filminin yönetmeni Amerikalı Kathryn Bigelow almıştı.

EN İYİ KADIN VE ERKEK OYUNCULAR

Öte yandan “Nomadland” filmi ile “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü Frances McDormand kazanırken, “Father” filminin başrol oyuncusu Anthony Hopkins ise “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünün sahibi oldu.

“En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü “Minari” filmindeki rolüyle Yuh-Jung Youn kazanırken, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü “Judas and the Black Messiah” filmindeki rolüyle Daniel Kaluuya elde etti.

Oscar’da diğer ödüllere layık görülenler ise şöyle: