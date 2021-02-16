Mermerler Şirketler Grubu, Beşiktaş’ta tarihi bir yapıyı otele dönüştürmek için harekete geçti. Anıtlar Kurulu’ndan onay bekleyen grup, proje için yaklaşık 30 milyon Euro yatırım yapmayı ve 385 kişiye istihdam yaratmayı planlıyor.

AVM, otomotiv ve turizm gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren Mermerler Şirketler Grubu, yeni yatırım atağında.

Mermerler Şirketler Grubu, pandemi sürecine rağmen turizm ve AVM sektöründeki Carousel markasına yatırım yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Grup, öncelikli olarak pandemi döneminde yeni bir otel yatırımı için harekete geçti.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.