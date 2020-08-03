1 Soru 1 Cevap‘tanın bu haftaki konuğu ALJ Holding bünyesinde, ikinci el otomobil sektöründe hizmet veren Otoshops’un Genel Müdürü Melih Mutlu oldu.

İkinci elde ilk kez bir kredi desteği uygulandığını açıklayan Mutlu, bu yıl haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre ikinci el araç satışlarında yüzde 94’lük bir artış olduğunu açıklayarak, otomobilin yatırım aracı olarak görülmeye başlandığını açıkladı.

“SIFIR OTOMOBİL TALEBİ BİR MİKTAR DÜŞEBİLİR”

Yerli otomobillerin kredi paketinde çıkartılmasının ardından sıfır otomobilde talebin bir miktar düşebileceğine işaret eden Mutlu, pandemi nedeniyle üretim yapılamamasından kaynaklı arz talep dengesizliği olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu…