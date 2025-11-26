ARA
  Otopsi raporu açıklandı: Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu

Otopsi raporu açıklandı: Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu, Fatih’te zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden anne, baba ve iki çocuğun, kaldıkları otelde böcek ilacı nedeniyle zehirlendikleri yönünde görüş bildirdi.


Otopsi raporu açıklandı: Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu

Almanya’dan 9 Kasım 2025’de turistik amaçla İstanbul’a gelerek 13 Kasım 2025'te ‘zehirlenme’ iddiasıyla hayatlarını kaybeden anne Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek’in ölümlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği belirtildi

Soruşturma kapsamında otelden alınan havlu, maske ve alınan sürüntü örneklerinden Adli Tıp Kurumu'nca rapor hazırlandı. Raporda, ailenin travmatik tesirle öldüğüne ilişkin herhangi tıbbi delil bulunamadığı ve ölümlerinin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği aktarıldı.

Raporda, aynı otelde kalmakta olan 2 kişinin daha zehirlendiğinin bildirildiği, konakladıkları otelden alınan örneklerin toksikolojik analizlerinde böcek ilacı içerisinde bulunan etken maddeler tespit edildiği kaydedildi.

'Böcek ilacına bağlı zehirlenme' sonucu ölümler meydana geldi

Raporda ayrıca ailenin bulundukları ortam, bulunuş şekilleri, olay yeri inceleme bulguları ve ölümlerinin meydana geliş şekli de dikkate alınarak, ölümlerinin kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan 'ilaca bağlı zehirlenme' sonucu meydana geldiği belirtildi.


 

