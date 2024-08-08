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Oyun platformu Roblox neden yasaklandı? Bakandan açıklama var

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun sitesinde yer alan bilgiye göre Roblox isimli oyuna Türkiye'de erişim yasağı getirildiği açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada erişim yasağının Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla alındığını belirtti. Roxlox'un neden kapatıldığına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

08 Ağustos 2024 | 09:39
Son Güncellenme: 08 Ağustos 2024 | 09:40
Oyun platformu Roblox neden yasaklandı? Bakandan açıklama var

BTK'nın resmi internet sitesindeki bilgiye göre, Roblox oyununa Türkiye üzerinden erişim engeli getirildi.

BTK'dan yapılan açıklamada, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Roblox'un erişime engellendiği duyuruldu.

ROBLOX NEDEN YASAKLANDI?

Alınan kararda Roblox erişim engeli için “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6.Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Böylelikle Türkiye'de Watpadd ve Instagram'ın ardından Roblox'a da erişim engeli getirilmiş oldu.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Erişim engeliyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:  “Çevrimiçi oyun platformu Roblox’un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararı iledir. Kararın UYAP’ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

BAKAN TUNÇ: ÇOCUK İSTİSMARINA NEDEN OLACAK İÇERİKLER NEDENİYLE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Roblox'un neden kapatıldığına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı:

Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

"Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir.

Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir.

Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez.

Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir.

Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir" (NTV) 

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Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
Maçkolik (MACKO) temettü avansı açıkladı
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
'Korku endeksi'nde gerileme sürüyor
Doğan Holding'ten KAP'a 1 satış, 2 satın alma açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
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GERİ
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