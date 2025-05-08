Özel'in üçüncü durağı İTO olacak

Özgür Özel ve beraberindeki ekonomi kurmayları Şekib Avdagiç başkanlığındaki İTO yönetim kurulu üyeleriyle saat 12’de İTO’nun Eminönü’ndeki merkezinde bir araya gelecek.

Sibel Atik / satik@ekonomist.com.tr

Sohbet ve fikir alışverişi olarak gerçekleşmesi beklenen ziyaretin 1,5 ay önce planladığı ifade edildi. Bu ziyaret 800 bin üye sayısıyla Paris’ten sonra dünyanın en büyük ikinci odası olması nedeniyle anlamlı bulunurken, TOBB’a ziyaretin ise gündemde olmaması dikkatleri çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün TÜSİAD yöneticileri ile görüşmek üzere İstanbul'daki TÜSİAD binasına gitmiş ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan karşılamıştı. Görüşme sonrası açıklama yapan Özel, "Türkiye'nin önünde yeni bir iktidar yeni bir dönem var” dedi.

Özel İSO ziyareti sonrasında ise şunları aktardı: "Bugün İstanbul Sanayi Odası’na 22 binin üzerindeki üyesiyle, 80 yılı bulan tarihiyle, Türkiye ekonomisini adeta sırtında taşıyan KOBİ’lerin üyelerinin yüzde 90’ını oluşturduğu bu güçlü yapının temsilcilerine ziyarette bulunduk. Cumhuriyet Halk Partisi olarak özellikle geçtiğimiz dönemde Tüzük Kurultayı’ndan sonra mayıs ayına hedeflediği ve 2007 yılında yazılmış olan programını yenileme sürecinde, Türkiye’nin önüne yeni bir yönetim perspektifi koymak, hem sanayicinin, üreticinin, yatırımcının hem de emekçinin haklarını birlikte savunmak, birlikte kazanmak, Türkiye’nin potansiyellerini birlikte değerlendirmek, daha çok kazanmak ve daha adil bölüşmek üzerinden ülkedeki herkese iyi gelecek bir gelecek perspektifi, gelecek tahayyülü konuşmak üzere hazırlık içindeydik" dedi.