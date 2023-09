Değişken kamu piyasalarıyla daha az ilişkili, gelişen bir varlık sınıfı olan alternatif özel piyasa yatırımları, daha fazla yatırımcının çevreyi ve toplumu olumlu yönde etkileyen şirketlere yatırım yapma fırsatlarını aramasıyla birlikte önemini artırıyor. Uzmanlar, 2030 yılına kadar küresel eğitim pazarının 10 trilyon dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. McKinsey tarafından yapılan araştırma, eğitime yapılan etki yatırımlarının hem sürdürülebilir hem de dayanıklı olabileceğini ve finansal açıdan oldukça ödüllendirici olabileceğini, bunun da bunu fark yaratmak isteyen yatırımcılar için cazip bir alternatif haline getirdiğini gösterdi.

Özel okullara kayıt son 15 yılda küresel olarak artıyor; Orta ve Doğu Avrupa da istisna değil. Enflasyonun üzerinde öğrenim ücretleri, çok fazla talep, yüksek getiri ve olumlu sosyal etki potansiyelinin birleşimi sektörün çekiciliğini destekliyor. Son olarak, Avrupalı yatırım fonu Vantage Best in Class ile dünyanın önde gelen çift dilli Kanada Okulları ağı Maple Bear, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde 100 okul açma kararı aldı. Maple Bear ile 100 milyon Euro’luk yatırım ortaklığına imza atan Vantage Best in Class’ın Başkanı Luc Albinski ve CFO’su Pavel Lekov, özel eğitim sektörünün yatırım açısından neden cazip olduğunu anlattı:

LA: Özel eğitim, temel bir ihtiyaç olarak yüksek talep görüyor ve çocukları için daha kaliteli bir eğitim için para ödemeye istekli olanları cezbediyor. Eğitimin fiyat esnekliğinden yoksun olması ve ebeveynlerin okul değiştirerek öğrenimi aksatma konusunda isteksiz olmaları nedeniyle öğrenim ücretleri enflasyondan daha hızlı artıyor. Özel kurumlar, uzun vadeli yatırımcılar için istikrarlı bir gelir sağlıyor. Nakit akışı avantajları, okulların talep ettiği ön ödemelerden kaynaklanıyor. Özel eğitime yatırım yapmak portföyleri çeşitlendirir ve ekonomik gerileme ve kamu piyasasındaki dalgalanma dönemlerinde savunma değeri sunar, çünkü diğer ihtiyaçlar ertelenirken eğitim bir öncelik olmaya devam ediyor. Yüksek kaliteli ve vasıflı işgücünden kaynaklanan iyileştirilmiş iş beklentileri ve rekabet gücü, uzun vadeli ekonomik büyümeyi daha da artırmalıdır. Özel kuruluşlar çeşitli ülkelerde yeni lokasyonlar açarak yeni pazarlara girebilir ve bu sayede gelirlerini ve karlarını artırabilirler.

Kanada eğitimini küresel ölçekte istisnai kılan şey nedir?

PL: Kanada, PISA'ya (OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) göre İngilizce konuşulan ülkeler arasında ilk 5 performans gösteren ülke arasında yer almaktadır ve ilk sırada yer alıyor. Modeli kolaylıkla ihraç edilebilir; Kanada modeli sınırları aşarak farklı bölge ve kültürlere ulaşabiliyor. Aslına bakılırsa Kanada'daki genç yetişkinlerin yüzde 33'ünden fazlası, her iki ebeveynin de başka ülkeden olduğu ailelerden geliyor. Kanada sisteminin yardımıyla, yeni gelen ailelerin çocukları, köklü sınıf arkadaşlarıyla aynı yüksek seviyede performans gösterecek kadar hızlı bir şekilde entegre oluyorlar. Yapay zeka ve diğer teknolojilerle rekabet eden bir sonraki endüstriyel emek devrimi için dünya işgücü piyasasının umutsuzca ihtiyaç duyacağı beceriler, Kanada'nın ilerici eğitim stratejileri aracılığıyla özel olarak ele alınıyor. Ayrıca, Nisan 2023'te 100'den fazla ülkede yapılan yakın tarihli bir ankette, Kanada'nın uluslararası öğrenciler için İngiltere ve ABD'yi geride bırakarak en iyi yurtdışı eğitim destinasyonu olduğunu belirtmekte fayda var. Kanada'da eğitim gören uluslararası öğrencilerin sayısı sürekli artıyor.

Neden Maple Bear ile işbirliği yapmaya karar verdiniz?

LA: Sağladığı avantajlar nedeniyle Maple Bear ile ortaklık yapmayı seçtik. Ölçeklenebilir iki dilli bir franchise olarak, pazarın üst düzeylerini hedefleyen okulların hızlı bir şekilde kullanıma sunulmasına olanak tanıyor ve bu da eğitim sektöründe önceki deneyimi sınırlı düzeyde olan yatırımcılar olarak bize cazip geliyor. Maple Bear Network'ün iyi işleyen standartlar ve süreçlerle 20 yıllık bir başarı geçmişi var ve sadece akademisyenler açısından değil, aynı zamanda operasyonlar ve pazarlama konusunda da yeni bir eğitim işinin tüm alanlarında yardımcı olabiliyor. Buna ek olarak, dünya çapında 55 bin öğrencisi bulunan Maple Bear, kayıtları artıran, daha iyi fiyatlandırma sağlayan ve çocuklarının Maple Bear eğitiminden elde edeceği uzun vadeli faydalara değer veren sadık müşteriler sağlayan üst düzey bir itibara sahip birinci sınıf bir markadır. 50 Kanadalı eğitim elemanı ve 12 eğitim müfredatı yazarından oluşan akademik yapının sağlamlığı, Maple Bear'ın sunduğu hizmetlerin kalitesini güçlendiriyor. Akademik personelini düzenli olarak eğiten, onlara mentorluk yapan ve koçluk yapan bu son derece saygın ağ, özellikle öğretmenlerin ilgisini çekmektedir ve bu nedenle, K-12 eğitimindeki temel zorluklardan biri olan öğretmenlerin işe alınması ve işte tutulması sorununu ele almaktadır. Müfredat, en yüksek kalitede programı sağlamak için düzenli olarak gözden geçiriliyor ve revize ediliyor.

Vantage Best in Class neden Orta ve Doğu Avrupa'daki Maple Bear Kanada Okullarını seçti?

PL: Özel sermaye fonları, güçlü büyüme potansiyeli olan, savunulabilir pazar konumlarına sahip, güçlü mali performans üretebilen ve yetkin yönetim ekiplerine sahip şirketlere yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Kaliteli iki dilli eğitim için büyüyen bir pazarın olduğu bir bölgede faaliyet gösteriyoruz. Ebeveynler, çocuklarının küçük yaşlardan itibaren İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşmasını isterler. Onlar için ideal bir ürünümüz var. Maple Bear, Orta ve Doğu Avrupa’da başarılı bir geçmişe ve deneyimli bir yönetim ekibine sahiptir. Operasyonel uzmanlıklarıyla, Orta ve Doğu Avrupa'nın çeşitli yerlerinde çok birimli okulların ve anaokullarının organize, hızlı ve kaliteli bir şekilde kurulmasında bize destek olabilirler. Ayrıca 35 ülkede başarıyla 580 okul açan Maple Bear Global'in uzmanlığından da faydalanabiliriz. Üstelik bölgedeki bazı ülkeler, öğrenim ücretlerinin işletme maliyetlerine oranı açısından büyük potansiyel sunuyor.

Bunu hangi yatırımcılara tavsiye edersiniz? Beklenen getiriler nelerdir? Çıkış stratejisi nedir?

LA: Potansiyel yatırımcılara, yatırım ufkunun özel sermaye yetkisinin tipik zaman çerçevesinin ötesine uzandığını vurgulamak çok önemli ve daha uzun vadeli bir perspektife olan ihtiyacı vurgulamanız gerekiyor. Yatırımcının yatırım kapasitesi, bu genişletilmiş ufukla uyumlu olmalı ve potansiyel getirileri en üst düzeye çıkarmak için uzun yıllar boyunca sürdürülebilir büyümeye izin vermelidir. Gelecekte bir noktada, yerel yatırımcılara kendi pazarlarındaki heyecan verici eğitimsel büyüme oyununa giriş noktası ve mevcut yatırımcılarımız için para kazanma çıkışı sağlamak amacıyla Polonya veya Çek şubemizi halka arz etmek isteyebiliriz. Genel olarak yatırımcılar öncelikle FAVÖK büyümesine, marjlara ve beklenen getirilere (IRR) odaklanır. Maple Bear yatırımının temel parametreleri gizli olsa da Maple Bear için tüm KPI'ların çekici göründüğünü doğrulayabilirim.

Vantage Best in Class Hakkında

Vantage Best in Class, yatırımcılara hızla büyüyen özel eğitim sektöründen yararlanma fırsatı sunmayı amaçlayan yeni kurulmuş bir alternatif yatırım fonudur. Artan öğrenci kayıt sayıları, uluslararası eğitimin yükselişi, sağlam fiyatlandırma yapıları, öngörülebilir nakit akışları ve yüksek giriş engelleri bu sektördeki getirileri alışılmadık derecede yüksek tutuyor. Performansın ekonomik gerilemeler, savaşlar ve salgın hastalıklar karşısında oldukça dirençli olduğu kanıtlandı. Vantage Best in Class, Orta ve Doğu Avrupa bölgesi için 100 milyon Euro'luk bir yatırım programı kapsamında dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen K-12 iki dilli okulları olan Maple Bear Global Schools ile ortaklık kurdu. VBIC, dünyanın en büyük seçilmiş e-Öğrenim kütüphanelerinden biri olan ve yakın zamanda diğer yatırımcıların yanı sıra Softbank, Salesforce ve Microsoft'tan 2 milyar doların üzerinde değerlemeyle 100 milyon dolar toplayan bir eğitim tek boynuzlu atı olan Go1'in kurucu ortağı Melvyn Lubega ile işbirliği yaptı. Maple Bear, Polonya genelinde 35'ten fazla okul ve anaokulu, Çekya'da ise 15’ten fazla okul açmayı planlıyor.

Maple Bear CEE Hakkında

Maple Bear, dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen eğitim ağlarından biridir. Maple Bear okulları, Kanada ve yerel müfredatı kullanan tam Kanada iki dilli öğretim metodolojileri ve stratejileri sunar. Şu anda 40 ülkede 560'tan fazla Maple Bear Anaokulu, İlköğretim ve Lise bulunmaktadır. Maple Bear CEE, Orta ve Doğu Avrupa'daki 22 ülkede faaliyet göstererek Kanada'daki iki dilli okul ve anaokulları ağını geliştiriyor. Maple Bear CEE'nin genel merkezi Bulgaristan'ın Sofya kentindedir. Maple Bear CEE 45'ten fazla okulu işletmektedir veya uygulama aşamasındadır: Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk, Ukrayna, Yunanistan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti. Maple Bear, Vantage Best in Class (VBIC) ile olan ortaklığı sayesinde önümüzdeki 10 yıl içinde Orta ve Doğu Avrupa ve Türkiye’de 200 yeni okul açmayı planlıyor.

Luc Albinski

Luc Albinski Hakkında

Luc Albinski, Vantage Best in Class'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Aynı zamanda Vantage'ın asma kat işletmesinin İcra Kurulu Başkanı olarak da sorumlulukları bulunuyor. Mezzanine Funds’ Yatırım Komiteleri’nin iki yönetici üyesinden biri olan ve 2007'den bu yana 4 fon tarafından gerçekleştirilen 33 yatırımda lider rol oynayan Luc, 2006 yılında Vantage'a katılmadan önce Paris'te Bain & Co.'da ve Johannesburg'da Accenture'da Strateji Danışmanı olarak çalıştı. INSEAD'de MBA eğitimini tamamladıktan sonra Washington DC merkezli International Finance Corporation'a (IFC) katıldı. Luc, IFC'de Brezilya, Gabon, Romanya ve Bosna-Hersek'te danışmanlık ve yatırım projelerinde çalıştı. 1998 yılında Güney Afrika'ya dönen Luc, çeşitli kilit sektörlerdeki yatırımlardan sorumlu Anlaşma Yöneticisi olarak Brait'e katıldı. Fransa'nın Fontainebleau kentindeki INSEAD İşletme Okulu'ndan MBA derecesine sahip olan Luc, ekonomi lisans eğitimini Paris Siyasi Araştırmalar Enstitüsü'nde tamamladı.

Pavel Lekov

Pavel Lekov Hakkında

Pavel, 2022'nin başında Vantage Best in Class'a katıldı. Pavel, 7 yılı aşkın bir süre Deloitte için hem Bulgaristan'da hem de Birleşik Krallık'ta çalıştı ve zamanını ağırlıklı olarak Denetim ve Güvence ile İşlem Hizmetleri departmanlarında geçirdi. Pavel, Warwick Business School'dan Muhasebe ve Finans (BSc) derecesiyle mezun oldu ve Deloitte'de bulunduğu süre içinde Pavel, ICAEW Yeminli Mali Müşavirler'in (ACA) üyesi oldu.

