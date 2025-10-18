Özyeğin: "En büyük sorumluluğumuz, genç nesilleri bu dünyaya hazırlamak"

Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hüsnü M. Özyeğin’in açılış konuşmasıyla başlayan ve Rektör Prof. Dr. Barış Tan’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte ayrıca; Fiba Grubu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, TÜSİAD Silikon Vadisi Başkanı Ayşegül İldeniz, NoBiasAI? Kurucusu Gülser Corat, KX Technology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Usama M. Fayyad, Elements Kurucusu Hamit Hamutcu, Lenovo Global Teknoloji Yöneticisi Dr. Tolga Kurtoğlu ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dönüşüm ve Teknoloji Lideri Yahya Ülker değerli açıklamalarda bulundular.

“Yapay zekâ, şimdiye kadarki en köklü ve kapsamlı dönüşüm”

Yapay zekânın yarattığı dönüşümün eğitimi, liderliği ve toplumsal yapıları da temelden etkilediğini belirten Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü M. Özyeğin yaptığı konuşmada, “Yarım asırdır süregelen iş hayatım boyunca var olan tüm teknolojik gelişmeleri doğru okumaya, değişen dünyanın dinamiklerine ayak uydurmakla kalmayıp onları öngörmeye çalıştım. Çünkü var olmanın temel şartı bu dinamiklere uyum sağlamak. Bugün tanıklık ettiğimiz yapay zekâ dönüşümü ise şimdiye kadarki en köklü, en hızlı ve en geniş kapsamlı olanı. Bu nedenle kültürel dönüşüm şart. Ne iş yapıyorsanız yapın, en önemli unsur insan kaynağı. Böylesi etki alanı geniş bir süreçte en büyük sorumluluğumuz, genç nesilleri bu dünyaya hazırlamak ve bunu yaparken iş dünyasıyla akademi arasında güçlü bir köprü kurabilmek. Bu üniversite benim için en büyük hayallerimden biriydi ve her daim geleceği şekillendiren fikirlerin üretildiği, öncü diyalogların doğduğu bir merkez olmasını arzu ettim. Bugün bu hayal doğrultusunda atılan her adımda ilk günkü heyecanı ve gururu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan ise yapay zekâ konusunun üniversitenin stratejik öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, “Geldiğimiz noktada; ekonominin işleyişinden kurumların karar alma süreçlerine, liderlik anlayışından toplumsal değerlerimize kadar geniş bir yelpazede etkilerini hissettiren bir paradigma değişimi ile karşı karşıyayız. Akademik dünyanın yapay zekâ gibi dönüştürücü bir gelişmeye kayıtsız kalması mümkün değil. Geçtiğimiz haziran ayında duyurusunu yaptığımız Yapay Zekâ Platformu akabinde; yapay zekânın genel gelişimini etik ve hukuki boyutlarıyla ele aldığımız, iş dünyasının dönüşümünü hızlandıran yatay çözümleri ve sektöre özgü dikey uygulamaları bir arada tartıştığımız bir buluşmayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Akademi, özel sektör ve kamunun birlikte yürütmesi gerektiğine inandığımız, ‘Ortak Akıl’ olarak adlandırdığımız bu sürdürülebilir yapı; Türkiye’nin yapay zekâ odaklı dönüşüm sürecine önemli katkılar sunacak” dedi.

Murat Özyeğin: “Asıl katma değerinin ortaya çıkacağı ikinci dalgaya ülke olarak daha iyi hazırlanmalıyız.”

Etkinlik kapsamında hayata geçirilen “Türkiye–İş Dünyası ve Yapay Zekâ” panelinde, iş dünyasının yapay zekâya bakışı ve dönüşüm stratejileri ele alındı. Üretken yapay zekâ ile ilgili toplumsal çözümlemeleri ele alan ve farklı düşünürlerin konu hakkındaki fikirlerini tartışmaya açan NoBiasAI? Kurucusu Gülser Corat “Üretken Yapay Zekâ’nın geleceği konusunda LeCun ‘hiçbir yere gitmiyor’ derken, Altman ve Amadeo ‘dev veri merkezleri ve trilyon dolarlık yatırımla Genel Yapay Zekâya ulaşılabilir’ diyor. Bu zıt görüşler, BDM’lerin sınırlı zekâ varsayımı ve Moravec paradoksu gibi temel tartışmaları gündeme getiriyor. Asıl soru, Yapay Genel Zekâ’ya giden yolun ne olduğudur” dedi.

Gülser Corat’ın yönettiği paneldeki konuşmasında yapay zekânın kendisinden önceki internet, mobil ve bulut devrimlerinin toplamından da büyük bir dönüşüm yaratacağını belirten Fiba Grubu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ise “Altyapı teknolojilerinin geliştirildiği ilk dalga beklenenden çok hızlı ilerledi. Asıl katma değerinin ortaya çıkacağı ikinci dalgaya ülke olarak daha iyi hazırlanmalıyız. Altyapıyı her ne kadar dünyanın dev ekonomileri sürüklüyor olsa da bu altyapı üzerine inşa edilecek yapay zekâ ekonomisinde pay alma yarışında Türkiye de pek çok ülke ile eşit koşullarda start alıyor” diyerek kamu, üniversiteler ve iş dünyasının kolektif bir farkındalıkla hareket etmek zorunda olduğunu söyledi.

Yapay zekânın geleceğini, insanın sezgisiyle teknolojinin zekâsını buluşturan hibrit bir modelin şekillendireceğine inandığını belirten Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dönüşüm & Teknoloji Lideri Yahya Ülker de “Yapay zekâ bir ‘kara kutu’ değil. Birlikte büyüdüğümüz, birlikte öğrendiğimiz bir ‘yol arkadaşı.’ Yıldız Holding olarak kendi alanımızda bu dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyoruz” dedi.

Yapay zekâ yatırımı, öğrenme ve yetkinlik kazanımıyla bütünleşmeli

Yapay zekâ, bireylerin performansını artırma, kurumsal yetkinlikleri geliştirme ve rekabet avantajı sağlama potansiyeliyle öne çıkıyor. Bu potansiyelden etkin biçimde yararlanmak için ise güçlü bir veri altyapısı, güvenlik, doğruluk ve kurum içi öğrenme süreçlerinin bütüncül şekilde ele alınması gerekiyor. KX Technology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Usama M. Fayyad da bu iç görüyü desteleyen bir şekilde, yapay zekânın insanların yerini almayacağını ancak teknolojiyi etkili kullanan bireylerin önemli avantajlar elde edeceğini vurguladı. Yapay zekâya yapılacak yatırımların, öğrenme ve gelişim ekseninde de değerlendirilmesi gerektiğinin ifade edildiği konuşmalarda Lenovo Global Teknoloji Direktörü Dr. Tolga Kurtoğlu da bu hızlı değişim sürecinde başarı için güncel bilgiye sahip, güçlü ve sürekli yenilenen ekiplerin şart olduğunu ifade etti.

Yapay zekânın izlemekle yetinilecek bir trend olmaktan çıktığı ve tüm süreçlere dokunarak değer üreten bir yetkinlik olduğu konusunda fikir birliğine varılan etkinlikte TÜSİAD Silikon Vadisi Başkanı Ayşegül İldeniz ise deneme, öğrenme ve kurum içi çözüm geliştirme süreçlerinin bir an önce başlatılması gerektiğini dile getirdi. Elements Kurucusu Hamit Hamutcu ise önde gelen şirketlerin güçlü desteğinin önemine dikkat çekerek, Türk ekonomisi genelinde yapay zekâ inovasyonunu yönlendirme potansiyeline sahip olduklarını dile getirdi.

OzU AI Platform Özyeğin Üniversitesi öncülüğünde; Anadolu Grubu, Beymen, Fiba Grubu, Fiba Perakende (GAP, Forever21, lululemon, M&S), Fibabanka, Gelecek Varlık, Hepsiburada, Hitit, ING, İş Bankası, KoçDigital, Lenovo, Mavi, Migros, Nexent Bank, Pegasus, QNB, TAV, Trendyol, Yapı Kredi ve Yıldız Holding gibi Türkiye’nin önde gelen iş dünyası temsilcileri ve Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Berkeley Haas Institute for Business Innovation ile kurulan güçlü iş birliklerini temel alıyor.