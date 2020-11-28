Siesta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Işıldar, pandemi döneminde tüketicilerin evleri ofis haline getirdiğini belirterek, “Daha rahat, esnek ve fonksiyonel çalışma sandalyeleri ve dinlenme koltuklarıyla birlikte katlanır sandalyeler, yer kaplamayan masa ve sandalyelere ilgi hayli arttı” dedi.

Işıldar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi döneminde insanların birçok alışkanlığının değiştiğini kaydederek, ofis dışında farklı bir yerde çalışamayanların dahi bu düzeni evlerine taşıdığını söyledi.

Daha önce satış oranı toplamın için düşük pay alan ürünlere talebin arttığını dile getiren Işıldar, “Daha rahat, esnek ve fonksiyonel çalışma sandalyeleri ve dinlenme koltuklarıyla birlikte katlanır sandalyeler, yer kaplamayan masa ve sandalyelere ilgi hayli arttı. Yaz aylarında çalışma alanı olarak balkon ve bahçelerin tercih edilmesi işlevsel ve kolay taşınabilir ürünlere talebi artırdı” diye konuştu.

Işıldar, evlerin ofis haline gelmesi sürecinde tüketicilerin daha çok tasarım ve işlevsel ürünlere yöneldiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüketiciler, evlerinde kullandıkları diğer mobilyalarla birlikte tamamlayıcı tasarım ürünlerine odaklandı. Çalışma alanları için beden sağlığını önemseyen, ergonomik ve konforlu ürünler seçmek gerekiyor. Sektörde bu ürünlerin üretimi arttı. Artık bahar ve yaz aylarında dış mekanların bir süre daha çalışma alanı olacağını düşünüyoruz. Bu mekanlarda rahatlıkla kullanılacak yer kaplamayan, taşınabilir ve istiflenebilir sandalyeler yeni sezonda da ön plana çıkacak.”

“Dış mekanlarda kolay temizlenebilen ürünlere talep arttı” *

Işıldar, yazlık evlerde, otel ve açık mekanlarda tercih edilen şezlonglarda bu yıl kolay temizlenebilen, fileli modellere yoğun talep yaşandığını kaydederek, lego mantığında yapboz ürünlerin ve köşe setlerin satışlarının da yüzde 50 arttığını söyledi.

Evlerde daha sık vakit geçirildiği bu dönemde eşya ile olan temasın da değiştiğini dile getiren Işıldar, “Daha konforlu ve tasarım ürünlere talep artarken dış mekanlarda kolay temizlenebilen hijyenik ürünler tercih edildi. Tüketicinin mobilya tercihlerinde daha bilinçlendiğini görüyoruz” ifadesini kullandı.

Işıldar, mobilya sektörünün mart, nisan ve mayıs dönemindeki kısıtlamalardan olumsuz etkilendiğini ancak sonraki süreçte çok hızlı toparlandığını anlattı.

Yaz aylarıyla birlikte iç satışlarda ve ihracatta ciddi vime yakalandığını ifade eden Işıldar, 2021 yılını da tedbirli geçirmek zorunda olduklarını, evlerden çalışmanın bir süre daha devam edeceğini hatırlattı.

Işıldar, “Gerekli önlemlerin alınması halinde sıkıntıları daha hızlı atlatabileceğimizi, üretimi ve satışları devam ettirebileceğimizi düşünüyorum” dedi.