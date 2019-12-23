Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları… İşte 2020’nin zamları
Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları zam oranı belli oldu.
Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları 2020 yılında yüzde 22,58 oranında artacak. Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücret de 2020 yılında 22,58 oranında artacak.
Yeniden değerleme oranı her yılın ekim ayında çıkan Üretici Fiyat Endeksi rakamına göre belirleniyor. Kanuna göre zam Cumhurbaşkanı’nın onayından sonra devreye alınıyor.
MTV’DE YÜZDE 12 ARTIŞ
2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, 2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı, yüzde 12 oldu.
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