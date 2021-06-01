Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, Pegasus’un 2021 performansıyla ilgili, “Ay bazında geçen yılın üzerinde bilet satışları bekliyoruz. Yıl geneline bakınca bu yıl, 2019’un yüzde 75-80’ini yakalayabiliriz.” dedi.
Bloomberg HT’ye konuk olan Mehmet Nane, Türkiye genelinde uygulanan kademeli normalleşme adımlarının havacılık sektörüne etkilerini değerlendirdi.
Nane, normalleşmenin bilet satışlarına olan etkisine ilişkin olarak, ay bazında geçen yılın üzerinde bilet satışları beklediklerini söyledi. Satışların normalde 1 birimken, bugün 3 birime çıktığını açıklayan Nane, yıl genelindeki satış beklentileri hakkında, “Rusya ile anlaşma sağlanırsa haftalık uçuşumuz 11’den 54’e çıkacak. Yıl geneline bakınca bu yıl, 2019’un yüzde 75-80’ini yakalayabiliriz.” dedi.
Nane değerlendirmesinde, dünyada net nakit pozisyonu pozitif olan 3 şirketten biri olduklarını ve düşük maliyetli havayolu olarak gider kontrolü sistemi uyguladıklarını açıkladı.
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