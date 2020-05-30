Koronavirüsle birlikte gelen tarifeli uçuş yasakları 1 Haziran’da kalkıyor. İlk etapta beş şehirde başlayacak uçuş seferlerinin 4 Haziran’da ise 23 ile çıkması bekleniyor. Yurtdışı uçuşlar içinse takvim henüz net değil. İyimser tahminle 10-15 Haziran arasında yurtdışı uçuş seferlerinin başlaması öngörülüyor.

Ekonomist Dergisi’nin İş’te Kahve Molası canlı yayınında Sibel Atik’in sorularını yanıtlayan Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, yeni dönemde uçak seyahatlerinin nasıl yapılacağı ve aldıkları önemleri anlattı.

4 İLDE UÇUŞLAR BAŞLIYOR

Bir ön takvim belirlendiğini ve 1 Haziran’dan itibaren yurtiçi uçuşların İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon’dan başlayacağını aktaran Mehmet Tevfik Nane, ilk uçuşun sabah 10’da Ankara’dan İstanbul’a olacağını kaydetti. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından güvenli uçuş için her türlü önlemi aldıklarını dile getiren Nane, yeni dönemde uçuşun nasıl olacağını şu sözlerle anlattı:

“Gıdada bir soğuk hava zinciri vardır. Tarladan sofraya kadar geçen süreçte sıcaklığı düşmemesi gereken ürünler vardır. Bu hassas zincirin kırılmaması gerekir. Uçak seferlerinde de bu hassasiyette bir hijyen zinciri olacak. Artık yeni bir hijyen tanımı hayatımıza girdi. Dolayısıyla herkesin hijyen zincirine dikkat etmesi gerekiyor. Bu zincir şöyle olacak; evden çıktığımız anda ilk maskemizi takıyoruz. Hava meydanlarında ilk adım terminale girmeden termal kameralar vücut sıcaklığımızı ölçecek. Terminal alanında misafirlerimizin özellikle kimseyle temasının olmayacağı kiosklardan işlemlerini yapmasını istiyoruz. Bu arada HES kodunu da önceden almış olmanız gerekiyor, yoksa kontuardan öteye geçemezsiniz.” dedi.

Bilet işlemleri yapıldıktan sonra ikinci güvenlik noktasında yine termal kameraların vücut sıcaklığını ölçeceğini ve arındırılmış alan olan uçuş kapılarına yönlendirilen alana geçileceğini kaydeden Nane, uçuş kapısında son kontrollerin yapılacağını kaydetti.

Nane, “Maske kontrolü ve termal kamera ölçümlerinin ardından sosyal mesafeye dikkat ederek uçaklara binilecek. Sosyal mesafenin 1,5 metre olması öngörülüyor. Fakat uçaklarda cam kenarı ile koridor tarafında oturan kişinin mesafesi 60 cm olabiliyor. Dolayısıyla koltuk düzeninde teknik olarak böyle bir önlem almak mümkün değil. İlk etapta yiyecek ve içecek servislerimizde olmayacak. Sadece soğuk paketli içecek servisi yapılabilecek. Fakat sıcak ürünler olmayacak. En arka sağ sırada iki koltuk boş olacak. Eğer şüpheli bir durum gözlenirse, hasta olduğu tahmin edilen yolcu burada olacak. Uçaklardaki hava ise ameliyathanelerde kullanılan filtrelerle arındırılacak. Yani ameliyathane kadar hijyenik bir hava ortamı olacak.” diye konuştu.

Yeni dönemde uçak seyahatleri nasıl olacak?

HES KODU ALINMADAN SEYAHAT EDİLMEYECEK

Herkesin hijyen zincirine dikkat etmesi gerekiyor. HES kodunu da önceden almış olmanız gerekiyor, yoksa kontuardan öteye geçemezsiniz. Bir de maskeniz mutlaka olmalı.

Hava meydanlarında ilk adım terminale girmeden termal kameralar vücut sıcaklığını ölçecek. Bilet işlemlerinin temassız olan kiosklardan yapılması tercih edilecek.

Bilet işlemlerinizi yaptıktan sonra ikinci güvenlik noktasında yine termal kameralar vücut sıcaklığını ölçecek ve arındırılmış alan olan uçuş kapılarına yönlendirilen alana gelinecek.

Uçuş kapısında son kontrol yapılacak. Maske kontrolü ve termal kamera ölçümlerinin ardından sosyal mesafeye dikkat ederek uçaklara binilecek.

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BOŞ KOLTUK UYGULAMASI OLMAYACAK

Uçaklarda boş koltuk uygulaması olmayacak.

En arka sağ sırada iki koltuk boş olacak. Eğer şüpheli bir durum gözlenirse, hasta olduğu tahmin edilen yolcu boş koltuklaraalınacak.

İlk etapta yiyecek ve içecek servisleri yapılmayacak. Sadece soğuk paketli içecek servisi yapılabilecek. Fakat sıcak ürünler olmayacak.

Hayvanlarınızla seyahat ilk etapta olmayacak.

KABİN BAGAJLARI KABUL EDİLMEYECEK

Kabin bagajları kabul edilmeyecek. Sadece laptop çantası büyüklüğünde olan çantalar ve kol çantaları kabul edilecek. Diğer çantalar bagaja verilecek.

Uçaklardaki hava ise ameliyathanelerde kullanılan filtrelerle arındırılacak.