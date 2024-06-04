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Pegasus'tan yeni kampanya: Bir bilet alana bir bilet bedava

Pegasus bedava bilet kampanyasını duyurdu. Kampanyaya göre yurt dışı bileti alana bir bilet ücretsiz verilecek. Kampanyanın geçerli olduğu uçuşlar ve tarihler şöyle:

04 Haziran 2024 | 16:15
Pegasus'tan yeni kampanya: Bir bilet alana bir bilet bedava

Pegasus bedava bilet kampanyasını duyurdu. Bugün (4 Haziran) ve yarın (5 Haziran) 1 Temmuz - 15 Eylül tarihine uçak bileti alana kış bileti bedava olacak.

Pegasus'un internet sitesinde kampanyayla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"4-5 Haziran 2024 tarihleri arasında Pegasus İnternet Sitesi ve Pegasus Mobil uygulamasından 1 Temmuz - 15 Eylül 2024 seyahat tarihlerine yurt dışı bileti satın alan Pegasus BolBollular, yurt dışında veya yurt içinde 19 Kasım 2024 - 25 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek uçuşlarda geçerli bir adet hediye uçak bileti şifresi kazanıyor. 

Satın alınan ilk biletin biletlemesi gerçekleştikten sonra en geç 72 saat içinde hediye bilet şifreniz biletlemede iletişim bilgisi olarak verilen e-posta adresinize gönderilecektir. Gelen hediye bilet şifrenizi 27 Eylül 2024 - 27 Ekim 2024 tarihleri arasında kullanarak yurt dışında veya yurt içinde 19 Kasım 2024 – 25 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda aşağıda detayları belirtilen kurallara uygun olarak kullanabilirsiniz.

Kampanya, kapsamında hediye bilet şifresi 4 Haziran 2024 - 5 Haziran 2024 (Türkiye yerel saatine göre 4 Haziran 2024 saat 09.00’dan itibaren 5 Haziran 2024 saat 23:59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir) tarihleri arasında biletlemesi yapılacaktır.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU UÇUŞLAR  

Kampanya kapsamında hediye bilet şifresi, 1 Temmuz - 15 Eylül 2024 (Türkiye yerel saatine göre 1 Temmuz 2024 saat 00:01’den itibaren 15 Eylül 2024 saat 23:59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yurt dışı uçuşlara biletleme yapılması halinde gönderilecektir.

KİMLER YARARLANACAK?  

Kampanyaya, yalnızca Pegasus BolBol üyeleri katılım sağlayabilir. Kampanya şartlarına uygun olarak bilet alan Pegasus BolBol üyelerine hediye bilet şifresi iletilecektir. Pegasus BolBol üyesi değilseniz hemen ücretsiz üye olabilirsiniz.

GEÇERLİ HATLAR  

Kampanyaya katılım sağlayabilmek için alınacak ilk bilet Kıbrıs ve aşağıda belirtilen hatlar hariç tüm yurt dışı hatlarından satın alınabilir. Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlarda yapılan tek yön, aktarmalı veya gidiş dönüş yurt dışı uçuşlarda uçuş rezervasyon kaydında (PNR) yer alan Pegasus BolBol üyeleri satın alınan uçuşa ait biletin gidiş dönüş ya da tek yön olması fark etmeksizin 1 (bir) adet şifre hakkına sahip olacaktır.

Kampanya, sadece Pegasus İnternet Sitesi (www.flypgs.com) ve Pegasus Mobil uygulamasından satın alınan biletlerde geçerlidir. Hediye bilet şifresi ile de yalnızca Pegasus İnternet Sitesi (www.flypgs.com) ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden biletleme yapılabilir.

Kampanyanın Geçerli Olduğu Satış Tarihlerinde satın alınan ve Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihlerinde satın alınan ilk yurt dışı uçuşunun biletlemesi gerçekleştikten sonra en geç 72 saat içinde hediye bilet şifreniz ilgili biletlemede iletişim bilgisi verilen e-posta adresinize gönderilecektir.· Misafirlerimizin kendilerine iletilen şifre ile hediye bilet hakkından yararlanabilmeleri için ilk biletlerinin alımı sırasında yolcu bilgileri girilirken kendi Pegasus BolBol üyelikleri ile ilişkilendirilmiş cep telefonu numarasını girmeleri gerekmektedir.
 

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GERİ
İLERİ
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