ARA
Bist 100
7618,23
-1,69%
Bist 100
Dolar/TL
29,0633
0,2326%
Dolar/TL
Euro/TL
31,334
0,0175%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0781
-0,1445%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1852,59
0,39%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • PET cips ithalatında korunma önlemi 3 yıl daha devam edecek

PET cips ithalatında korunma önlemi 3 yıl daha devam edecek

Polietilen tereftalat (PET) cips ithalatında uygulanan korunma önleminin 3 yıl daha sürdürülmesi kararlaştırıldı.

13 Aralık 2023 | 09:49
0
PET cips ithalatında korunma önlemi 3 yıl daha devam edecek

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar ve tebliğle PET cips ithalatına yönelik yürütülen soruşturma sonucu devam etmesi kararlaştırılan korunma önleminin usul ve esasları belirlendi.

Karara göre, söz konusu ürünün ithalatında 3 yıl daha ek mali yükümlülük uygulanacak. Mali yükümlülük, bugünden itibaren 2024 yılı sonuna kadar kilogram başına 0,054 dolar, ikinci yıl 0,052 dolar ve üçüncü yıl 0,050 dolar olacak. Bu yükümlülük, gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı tahsil edilecek ve genel bütçeye konulacak.

Ayrıca, tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, kararda belirtilen ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın tamamı için 10 bin 926 ton olarak belirlendi. Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 3 bin 642 tonu geçemeyecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1852,59 0,39%
  • ALTIN ONS 1982,64 0,15%
  • BIST 100 7618,23 -1,69%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,0633 0,2326%
  • EURO/TURK LIRASI 31,334 0,0175%
  • EURO/USD 1,0781 -0,1445%
  • INGILIZ STERLINI 1,25263 -0,34052%
  • JAPON YENI 145,788 0,195%
  • KANADA DOLARI 1,35886 -0,03016%
  • RUS RUBLESI 89,9575 -0,1859%
Günün En Çok Okunanları
Kuzey Boru (KBORU) ne zaman borsada işlem görecek?
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel kimdir? Biyografisi...
Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel kimdir? Biyografisi...
Çinli e-ticaret devi tahtını kaptırdı
Çinli e-ticaret devi tahtını kaptırdı
Ticaret Bakanlığı'ndan kargo iade ücreti açıklaması
GERİ
İLERİ
Kuzey Boru (KBORU) ne zaman borsada işlem görecek?
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel kimdir? Biyografisi...
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel kimdir? Biyografisi...
Çinli e-ticaret devi tahtını kaptırdı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL