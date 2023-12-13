PET cips ithalatında korunma önlemi 3 yıl daha devam edecek

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar ve tebliğle PET cips ithalatına yönelik yürütülen soruşturma sonucu devam etmesi kararlaştırılan korunma önleminin usul ve esasları belirlendi.

Karara göre, söz konusu ürünün ithalatında 3 yıl daha ek mali yükümlülük uygulanacak. Mali yükümlülük, bugünden itibaren 2024 yılı sonuna kadar kilogram başına 0,054 dolar, ikinci yıl 0,052 dolar ve üçüncü yıl 0,050 dolar olacak. Bu yükümlülük, gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı tahsil edilecek ve genel bütçeye konulacak.

Ayrıca, tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, kararda belirtilen ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın tamamı için 10 bin 926 ton olarak belirlendi. Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 3 bin 642 tonu geçemeyecek.