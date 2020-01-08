Piyasalarda son durum! Dolar geriledi
İran’ın Irak’taki iki ABD üssüne saldırısının piyasalar üzerindeki baskısı gevşedi. Dolar düştü, borsa kayıplarını toparladı. .
Güne 5.97 civarında başlayan Dolar/TL, öğleden sonra 5.9545’e kadar geriledi. Dün 6.65 – 6.69 bandında hareket eden euro bu sabah da 6.66’dan 6.63’e geriledi.
ÇEYREK 302 LİRADA
Serbest piyasada gram altın 302,90 liradan alınırken, 302,97 liradan satılıyor. Çeyrek altının satışta 496,21 liraya çıktı. Ons altının fiyatı ise 1,582 dolardan işlem görüyor.
BORSA KAYIPLARINI TOPLADI
Açılışta düşüş yaşayan BIST 100 endeksi, gün içerinsinde kayıplarını toparladı. Endeks, saat 14.10 itibarıyla 113.191 puanda.
ABD – İran geriliminin etkisiyle haftanın ilk gününü yüzde 2 kayıpla kapatan Borsa İstanbul Endeksi dün yüzde 1.07 yükselişle günü tamamlamıştı.
İRAN’IN ABD ÜSLERİNE FÜZE SALDIRISIYLA İLGİLİ NELER BİLİYORUZ?
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