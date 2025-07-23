Polat Enerji’ye 22 yıl vadeli finansman

Polat Holding ve İş Enerji’nin ortak olduğu Polat Enerji, TSKB’nin 143 Milyon Euro tutarında teminat mektubu ile Almanya’nın önde gelen yatırım bankası BayernLB’den 127 Milyon Euro tutarında nakdi finansman sağladı. Sağlanan bu proje finansmanıyla 110 MW rüzgâr kapasite artışı ve 132 MW enerji depolama yatırımları gerçekleştirilecek. 22 yılla Türkiye tarihinin en uzun vadeli finansmanı niteliğindeki bu anlaşma, Polat Enerji’nin uluslararası ölçekteki güçlü ve güvenilir konumunu pekiştirdi.

Anlaşma, 21 Temmuz Pazartesi günü Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel’de düzenlenen imza töreniyle kamuoyuna duyuruldu.

Polat Holding ve İş Enerji’nin ortak olduğu Polat Enerji, TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası)’nın düzenlediği 143 Milyon Euro teminat mektubuyla Almanya’nın önde gelen yatırım bankası BayernLB ile toplamda 127 milyon Euro nakdi finansman anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile Polat Enerji’nin 110 MW rüzgâr kapasite artışı ve 132 MW enerji depolama yatırımı gerçekleştirileceği duyuruldu.

Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel’de 21 Temmuz’da gerçekleşen imza törenine, Polat Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Polat Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Eda Polat Gkinosatis, Polat Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Neşet Özgür Cireli, Polat Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Kayahan Karadaş, TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hepkaya, BayernLB İhracat Finansmanı Bölüm Direktörü Dominik Berthold ve BayernLB Enerji ve Altyapı Sektörleri Kıdemli Direktörü Sebastian Schenk katıldı.

Türkiye enerji sektörü için kilometre taşı niteliği taşıyan ve 22 yıl vadeyle Türkiye tarihindeki en uzun vadeli finansman anlaşması olan bu ortaklık, Polat Enerji’nin hem Türkiye hem de Avrupa nezdindeki güvenilir konumunu bir kez daha kanıtladı. TSKB’nin yanı sıra Euler Hermes’in de teminat desteği verdiği bu finansman anlaşması, Türkiye’deki yenilenebilir enerji sektörüne duyulan güveni pekiştirdi. BayernLB’nin sağladığı 127 milyon Euro nakdi finansman, Geycek RES, Ege RES ve Göktepe RES projelerinde 110 MW Rüzgar Kapasite Artışı yatırımları ve 132 MW Enerji Depolama Yatırımı için kullanılacak. Uygun ve rekabetçi finansman koşullarıyla sağlanan bu yatırım paketi ile sürdürülebilir enerji ve kapasite artışı alanında öncü konumunu pekiştirecek olan Polat Enerji, aynı zamanda Türkiye’de enerji depolama alanında bugüne kadar yapılmış en büyük yatırımlardan birine imza atacak.

İmza töreninde, Polat Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Neşet Özgür Cireli “Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedefleri doğrultusunda yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Geycek RES, Ege RES ve Göktepe RES projelerimizde gerçekleştireceğimiz kapasite artışları ve enerji depolama yatırımları ile ülkemizin enerji dönüşüm sürecine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşma, Polat Enerji’nin güçlü finansal yapısının ve uluslararası kredibilitesinin önemli bir göstergesidir. Başta BayernLB ve TSKB olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.

Polat Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Kayahan Karadaş ise “Enerji piyasalarında meydana gelen dalgalanmalar ve küresel gelişmeler doğrultusunda ülkemizin enerji arz güvenliğinin giderek öneminin arttığı bu dönemde, yenilenebilir enerji yatırımlarının her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyoruz. Mevcut ekonomik konjonktürde borçlanma maliyetlerinin yüksek olması sektördeki yatırımları yavaşlatırken, Polat Enerji olarak uygun ve rekabetçi finansman koşullarıyla sağlanan bu uzun vadeli finansman paketi ile hedeflerimize bir adım daha yaklaşıyor, ülkemizin yeşil dönüşümüne katkı sağlamaya hız kesmeden devam ediyoruz” yorumlarını paylaştı.

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “Ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinde, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının yanı sıra enerji depolama çözümlerinin de stratejik öneminin her geçen gün arttığına tanık oluyoruz. Bunlardan birini de Polat Enerji’nin 110 MW rüzgar kapasite artışı ve 132 MW enerji depolama yatırımı oluşturuyor. TSKB olarak, bu vizyoner projeye, teminat mektubu desteğimizle katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmayı destekleme misyonumuzla, Türkiye’nin ulusal enerji hedefleriyle paralel finansman modellerini hayata geçirmeye devam ediyor, bu güçlü iş birliğinin, önümüzdeki dönemde benzer projelerin teşvik edilmesine de ilham vereceğini düşünüyoruz.” açıklamalarında bulundu.

BayernLB İhracat Finansmanı Bölüm Direktörü Dominik Berthold, “Euler Hermes kapsamında gerçekleştirilen finansman anlaşmasının başarıyla tamamlanması, BayernLB olarak Polat Enerji ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizde önemli bir kilometre taşıdır. Bu anlaşma, BayernLB’nin farklı sektörlerde sürdürülebilir dönüşümü ve inovasyonu desteklemeye yönelik stratejik yaklaşımının güçlü bir göstergesidir. Ekonomik büyümeyi, çevresel sorumluluğu ve toplumsal faydayı teşvik eden projelere katkı sunarak, sürdürülebilir ilerlemenin güvenilir bir çözüm ortağı olma misyonumuzu sürdürmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu sürecin başarıyla hayata geçmesini sağlayan Polat Enerji, TSKB ve tüm paydaşlara özverili çalışmaları için içten teşekkürlerimizi sunarız.” görüşlerini bildirdi.

