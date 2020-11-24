Girişimci olmadan önce kurumsal hayatın engebeli yollarından geçmek, büyük kurumlarda pişmek önemli. Çünkü profesyonel hayatın sunduğu pek çok artı var. Girişimcilere özellikle ekip oluşturma ve network yaratmada derin deneyimler kazandırıyor. Faladdin Kurucu CEO’su Sertaç Taşdelen de girişiminde kurumsal kariyerinde edindiği tecrübelerinden faydalanan isimlerden biri.

Sertaç Taşdelen, Dubai’de Ernst &Young’daki 7 yıllık kurumsal kariyerinin ‘girişimciliğe hazırlık süreci’ olarak değerlendirdiğini belirterek, şunları söylüyor:

“2004’te Bilkent İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Dubai’de Ernst &Young’da yönetim danışmanı olarak işe başladım. 7 yıl süren kurumsal kariyerimin ilk gününden itibaren girişimci olacağımı hissediyordum. Kariyerim ne kadar iyi gidecek olursa olsun sevdiğim işi yapmanın en önemlisi olduğunu fark ettim.

Kurumsal kariyerimi bir nevi girişimciliğe hazırlık süreci olarak değerlendirdim. Kurumsal kariyerimde Orta Doğu ve Asya’da küresel şirketlerin iş yapış modellerini, kurumsal kültürlerini ve teknik yapılarını inceleme fırsatı buldum. Finansal ve yönetim bilimlerinde deneyim elde ettim.”

Profesyonel hayatın sınırlı sularından kendi hayallerine yelken açan girişimciler, kurumsal kariyerin getirdiği artıları Start Up Dergisi’nden Elçin Cirik’e anlattı.

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