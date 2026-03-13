Türkiye'nin her köşesinde hizmet veren Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), özellikle 20 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde en yoğun haftasına giriyor. 13 Mart 2026 itibarıyla işlemlerinizi aksatmadan tamamlamanız için güncel çalışma düzeni ve yaklaşan tatil takvimi şu şekildedir:
PTT Mesai Saatleri ve Çalışma Düzeni
PTT şubeleri, kurumsal standartlar gereği hafta içi kesintisiz bir düzenle çalışsa da öğle molası saatlerine dikkat etmek zaman kazandıracaktır:
Açılış: 08:30
Öğle Arası: 12:30 – 13:30 (Şubeler bu saatlerde işlem kabul etmemektedir.)
Kapanış: 17:30 (Küçük şubeler 17:00'de kapanabilmektedir.)
Hafta Sonu: Cumartesi günleri sadece belirli il ve ilçelerdeki Merkez PTT şubeleri 13:30'a kadar hizmet verir; pazar günleri tüm şubeler kapalıdır.
Ramazan Bayramı Takvimi
Önümüzdeki hafta başlayacak olan bayram tatili nedeniyle PTT operasyonları şu şekilde etkilenecek:
19 Mart Perşembe (Arefe): PTT şubeleri yarım gün mesai yapacak. İşlemlerinizi en geç saat 12:00'ye kadar tamamlamanız önerilir.
20 - 22 Mart (Bayram): Resmi tatil nedeniyle tüm PTT şubeleri ve PTT Kargo birimleri kapalı olacaktır.
Kargo Dağıtımı: Bayram yoğunluğu nedeniyle gönderilerde gecikme yaşanmaması adına kargolarınızı en geç 16 Mart Pazartesi gününe kadar teslim etmeniz faydalı olacaktır.