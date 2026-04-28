Sigorta sektöründe istihdam 27 bin sınırını aştı

Türkiye Sigorta Birliğinden (TSB) yapılan açıklamada, Birliğin yayımladığı "2025 Yılı Sigorta Sektörü İstihdam Raporu"nun sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, 2025 itibarıyla sigorta şirketlerinin toplam çalışan sayısı 27 bin 757 kişiye ulaşırken, sektör istikrarlı büyüme eğilimini korudu. Sektör, genç ve dinamik iş gücü, yüksek eğitim seviyesi ve güçlü kadın temsiliyetiyle öne çıktı.

Rapora göre, çalışanların önemli bir bölümü 26-45 yaş aralığında yer alırken, üniversite ve üzeri eğitim seviyesine sahip çalışan oranı yüzde 80'e ulaştı. Kadın çalışan oranı ise yüzde 56 oldu.

"Sektör, dönüşüm içinde"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, sektörün sadece büyümediğini, aynı zamanda geleceğe yatırım yapan bir dönüşüm içinde olduğunu belirtti.

Sektörün, istikrarlı biçimde istihdamını artırırken daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme yapısı sergilediğini kaydeden Obalı, "Bugün geldiğimiz noktada, yalnızca sayısal artışı değil, istihdamın niteliğini de önceliklendiren bir yapının güçlendiğini görüyoruz. Kadın istihdamının yüksek oranı ve genç iş gücünün sektörde güçlü şekilde temsil edilmesi, geleceğe yönelik önemli bir potansiyeli ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Obalı, yüksek eğitim seviyesine sahip insan kaynağının, sektörün gelişimi ve yenilikçi dönüşüm süreçleri açısından stratejik önem taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

"Dijitalleşme, müşteri odaklılık ve yeni nesil sigortacılık uygulamaları gibi alanlarda ilerlerken, bu nitelikli iş gücü en büyük gücümüz olmaya devam edecektir. Önümüzdeki dönemde de yalnızca istihdamı artırmaya değil, genç yetenekleri sektöre kazandırmaya, çalışan bağlılığını güçlendirmeye ve kariyer gelişimini destekleyen bir ekosistem oluşturmaya odaklanacağız."

Obalı, "Sigorta sektörünün bugün ulaştığı noktada en büyük pay, emeğiyle değer yaratan çalışanlarımıza aittir. Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, daha güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir çalışma hayatını birlikte inşa edeceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.