1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta EFT ve havale yapılır mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde bankaların hizmet verip vermeyeceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bankaların açık olup olmayacağı araştırılırken, EFT ve havale işlemlerinin 1 Mayıs 2026 Cuma günü yapılıp yapılamayacağı da merak ediliyor.
1 1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bankaların açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1 Mayıs resmi tatil kapsamında olduğundan dolayı tüm kamu ve özel bankalar o gün hizmet veremeyecek.
Bankacılık işlemlerini şubeden gerçekleştirecek vatandaşlar, işlemlerini 30 Nisan Perşembe veya 4 Mayıs Pazartesi günü yapabilecek.
3 1 Mayıs'ta EFT ve havale işlemleri yapılacak mı?
1 Mayıs'ta bankalar fiziksel olarak hizmet veremeyecek olsa da, dijital kanallar üzerinden işlemler sürdürülebilecek.
FAST sistemiyle 7/24 para transferi yapılabilecek. Ayrıca, 1 Mayıs'ta aynı banka içerisindeki havale işlemleri de uygulanabilecek.
Farklı bankalar arasında yapılan standart EFT işlemleri ise resmi tatil nedeniyle 4 Mayıs Pazartesi günü karşı hesaba aktarılacak.