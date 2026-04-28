1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta EFT ve havale yapılır mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bankaların açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1 Mayıs resmi tatil kapsamında olduğundan dolayı tüm kamu ve özel bankalar o gün hizmet veremeyecek.

Bankacılık işlemlerini şubeden gerçekleştirecek vatandaşlar, işlemlerini 30 Nisan Perşembe veya 4 Mayıs Pazartesi günü yapabilecek.