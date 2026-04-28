ARA
DOLAR
45,03
0,00%
DOLAR
EURO
52,74
-0,09%
EURO
ALTIN
6593,58
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta EFT ve havale yapılır mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken bankaların çalışma durumu merak konusu oldu. Peki, 1 Mayıs 2026’da bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs’ta EFT ve havale işlemleri yapılabilecek mi?

Ekonomist
[email protected]

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde bankaların hizmet verip vermeyeceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bankaların açık olup olmayacağı araştırılırken, EFT ve havale işlemlerinin 1 Mayıs 2026 Cuma günü yapılıp yapılamayacağı da merak ediliyor.

1 1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bankaların açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1 Mayıs resmi tatil kapsamında olduğundan dolayı tüm kamu ve özel bankalar o gün hizmet veremeyecek.

Bankacılık işlemlerini şubeden gerçekleştirecek vatandaşlar, işlemlerini 30 Nisan Perşembe veya 4 Mayıs Pazartesi günü yapabilecek.

2 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?

1 Mayıs, bu yıl Cuma gününe denk geliyor.

3 1 Mayıs'ta EFT ve havale işlemleri yapılacak mı?

1 Mayıs'ta bankalar fiziksel olarak hizmet veremeyecek olsa da, dijital kanallar üzerinden işlemler sürdürülebilecek. 

FAST sistemiyle 7/24 para transferi yapılabilecek. Ayrıca, 1 Mayıs'ta aynı banka içerisindeki havale işlemleri de uygulanabilecek.

Farklı bankalar arasında yapılan standart EFT işlemleri ise resmi tatil nedeniyle 4 Mayıs Pazartesi günü karşı hesaba aktarılacak.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL