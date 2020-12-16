QNB Finansbank’ın girişimcilik laboratuvarı QNBEYOND’un üçüncü dönem başvuruları 4 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Seçilen girişimcilere, alanında uzman mentorlar satış, pazarlama, hukuk, ürün yönetimi, globalleşme, finans gibi ihtiyaç duyabileceği tüm konularda danışmanlık sunulacak.

QNB Finansbank çatısı altında kurulan ve bir girişimcilik laboratuvarı olarak faaliyetlerine devam eden QNBEYOND’ta üçüncü dönem başvuruları başladı. Girişimcilerin işlerini hızlandırabilmeleri için ihtiyaçlarına odaklı, özel bir program ve yatırım alma fırsatı sunan QNBEYOND’un ikinci döneminde 11 girişim mezun olurken girişimlerin üç tanesi program süresince yatırım almayı başardı, girişimlerin çalışan sayısı 160’ın üzerine çıktı. Bununla birlikte üç girişim QNB Finansbank’ın KOBİ’ler için hayata geçirdiği platform Dijital Köprü’ye dahil oldu, iki girişim QNB Finansbank müşterisi oldu, diğer iki girişimle de QNBEYOND ortak ürün geliştirdi.

Çalışmalarına başladığı 2019 yılı başından bu yana binlerce başvuru alan QNBEYOND şu ana kadar 19 girişimi mezun etti. QNBEYOND Hızlandırma Programı network’ü içerisindeki QNB Finansbank dışından, alanında uzman 78 mentoru ile girişimlere; satış, pazarlama, hukuk, ürün yönetimi, globalleşme, finans gibi ihtiyaç duyabileceği tüm konularda danışmanlık ve Amazon Web Services, Zendesk, Google Cloud Platform, Hubspot, Product Hunt, Zeplin, Desk360 gibi global ve yerel 66 iş ortağının sağladığı özel indirimlerle destek oluyor. QNBEYOND Hızlandırma Programı’nın üçüncü dönemi için başvurular sürüyor. Girişimlerini bu laboratuvarda büyütmek isteyen girişimciler www.qnbeyond.com adresini ziyaret edebilirler.