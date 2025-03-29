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Ramazan denetimlerinde 366,5 milyon lira ceza

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ramazan ayı boyunca yaklaşık 200 bin denetim yaptıklarını bildirerek, "Denetimlerimiz sonucu 3 bin 961 işletmeye 366 milyon 454 bin lira idari para cezası uygulandı." ifadesini kullandı.

29 Mart 2025 | 11:09
Ramazan denetimlerinde 366,5 milyon lira ceza

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ramazan ayı nedeniyle yıl boyunca devam eden rutin gıda denetimlerine ek olarak gıda işletmelerine dönük kontrolleri sıklaştırdıklarına işaret eden Yumaklı, göreve geldiği günden bu yana gıda güvenilirliği konusuna ayrı önem verdiğini aktardı.

Yumaklı, 8 bin 500'ün üzerindeki görevliyle yılda ortalama 1 milyon 300 bin denetim gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu denetimler sonucu vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmıyoruz. Rutin denetimlerimizin yanında dönemsel olarak sektörel denetimlerimiz de sürüyor. Ramazan ayı boyunca, yani 1 Mart'tan bugüne kadar yaklaşık 200 bin denetim yaptık. Denetimlerimiz sonucu 3 bin 961 işletmeye 366 milyon 454 bin lira idari para cezası uygulandı. Bunlardan 125 işletme hakkında da savcılıklara suç duyurusunda bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

DENETİMLER BAYRAM BOYUNCA DA DEVAM EDECEK

Ramazan Bayramı öncesinde, bu dönemde sık tüketilen şekerleme, çikolata ve unlu mamuller gibi ürünlere yönelik eş zamanlı yoğun denetim seferberliği başlattıklarını belirten Yumaklı, "Gıda denetimlerimiz bayram boyunca da devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, vatandaşların sağlığını gözeterek mevzuata uygun üretim ve satış yapan işletmelere de teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bir çağrıyı da siz değerli vatandaşlarımıza yapmak istiyorum. Herhangi bir usulsüzlük, uygunsuzluk tespit ettiğinizde, Alo 174 Gıda Hattı'na veya Bakanlığımızın diğer iletişim kanallarına lütfen bildirin. Her zaman söylediğim gibi en iyi denetçi tüketicinin kendisidir."

 

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Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 17 şirket
Tüpraş temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödenecek?
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