Ramazan öncesi denetimler sıklaştı

Bakanlık ekipleri, ülke genelindeki restoran, market ve toptancı gibi ramazanda yoğun hizmet sunulan gıda ve ihtiyaç maddesi satışı yapılan iş yerlerinde denetim gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, başkentte market ile fırınlarda denetim yapıldı.

Bakanlık ekipleri, marketlerde kasa ve raf fiyat uyumları, son tüketim tarihleri gibi incelemelerde bulundu ve ürünlerden numuneler aldı.

Fırın denetiminde ise fiyat tarifelerinin iş yerlerinin giriş kapısının önüne görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı, ürünlerin gramajları, tezgah ve kasa fiyatları karşılaştırıldı.

DENETİMLER SÜRECEK

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, ramazan boyunca fiyat hareketlerine mahal vermemek üzere denetimlerin 81 ilde devam edeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Başta gıda ve ihtiyaç maddelerinin toptan satışını yapan işletmeler olmak üzere yerel ve ulusal marketler, restoranlar gibi yerlerde, haksız fiyat artışlarına yönelik yönetmelik kapsamında yoğun denetimler yapmaktayız. Uygunsuzluk halinde cezai işlem uygulamaktayız."

BURSA

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, fırınların bağlı bulundukları odalar tarafından belirlenen fiyat tarifesini işletmelerinde okunaklı bir şekilde asmaları ve tarifede belirtilen gramaja uymaları konusunda kontroller gerçekleştirildi.

Ekipler, işletmelerin Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından beyaz ekmeğin 240 gramını 15 lira, Ramazan pidesinin 370 gramını ise 30 lira olarak belirleyen tarifeye uyup uymadığını denetledi.

Yapılan gramaj kontrollerinde kurallara uymadığı tespit edilen bazı işletmelere para cezası verildi.

Pastanelerde, ürün etiketlerinin okunaklı bir şekilde asılması ve fiyat listesinin işletmenin önüne ve masaların üzerine görünür şekilde yerleştirilmesine yönelik kontroller yapıldı.

Denetimlere katılan Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere 143 bin 930 liradan 1 milyon 439 bin 300 liraya kadar, fiyat listesi bulundurmayan işletmelere ise her ürün için 3 bin 166 lira ceza uygulandığını kaydetti.

Denetimlerin ramazan ayı süresince devam edeceği öğrenildi.

ANTALYA

Ticaret Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla fırınlarda sürdürdü. Unlu mamuller satışı yapılan iş yerleri ile fırınları dolaşan ekipler, ekmek ve pidelerin gramaj ve fiyatını inceledi, işletmelerin fiyat tarifesi uygunluğunu kontrol etti.

Ticaret Müdürü Halil Özşahan, gazetecilere, ramazan ayı öncesinde market, kafe, restoran ve fırınları denetlediklerini söyledi.

Denetimlerin ramazanda aralıksız süreceğini belirten Özşahan, ürünlerinde haksız fiyat artışı ve gramaj eksikliği tespit edilen işletmelere idari yaptırım cezası uygulandığını ifade etti.

İZMİR

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ramazan ayı öncesi pide denetimine başladı.

Unlu mamulleri ve fırın işletmelerini denetleyen ekipler, pidenin gramaj ve fiyatını inceledi, işletmelerin fiyat tarifesi uygunluğunu kontrol etti.

Denetimlerin ramazan ayı boyunca süreceği, İzmir'de 310 gram pidenin 25 liradan satılacağı belirtildi. AA