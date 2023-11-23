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Reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetine üst sınır getirildi

İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetine üst sınır getirildi.

23 Kasım 2023 | 14:33
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Reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetine üst sınır getirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan duyuruya göre, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde iskonto oranı, azami yüzde 25,93'te sabit tutuldu.

21 Temmuz 2023 ve 12 Eylül 2023 tarihlerinde ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi günlük kullanım limitinde yapılan güncellemelerle günlük limitler önceki düzeyine göre toplamda 10 kat artırılarak 3 milyar TL seviyesine yükseltilmişti. Ayrıca, reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırılmış ve reeskont kredi vadesi boyunca verilen döviz almama taahhüdünden, ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımları istisna tutulmuştu.

Söz konusu düzenlemeyle TCMB, ihracatçı firmaların finansmana erişimini ve finansman koşullarını desteklemeye devam ediyor.

 

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