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Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onaylarken, bir devralma işleminin kapsam dışı olduğuna karar verdi.

12 Aralık 2022 | 16:08
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Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul, Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin paylarının bir kısmının Hedef Holding AŞ ve iştiraki Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından devralınması işlemini onayladı.

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik AŞ'nin tek kontrolünün QNB Finansbank AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München ile Assicurazioni Generali S.p.A. tarafından Saxon Land B.V. üzerinde tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemi onaylandı.

HERE International BV'nin negatif tek kontrolünün Mitsubishi Corporation tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Fibabanka Yıldız Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin bir kısım hissesinin devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verildi.

Öte yandan Kurul, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) üyesi teşebbüslere ait dosya konusunu oluşturan veri setlerinin, üyelerden bağımsız bir teşebbüs tarafından üretilen bir yazılımla TÖDEB nezdinde toplanıp söz konusu veri setlerinin toplulaştırılması suretiyle kamuoyu ve üyelerle paylaşılması amacıyla geliştirilen TÖDEB Veri Transfer Sistemi kapsamında icra edilecek bilgi paylaşımı faaliyetlerine menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından 26 Mayıs 2022 tarihli kamuoyu duyurusunda yer verilen Tavsiye Karar'ın "TRLIBOR içeren ve geçişe konu olacak işlemler için Basis Keşif Analizi çalışmaları çerçevesinde geçiş spread'i önerisinin kararlaştırılması"na ilişkin hükmüne menfi tespit belgesi verilmesi kararlaştırıldı.

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