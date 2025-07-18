Rekabet Kurulu, Mastercard ve Visa'ya soruşturma açtı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, yurt içinde faaliyet gösteren ödeme kuruluşlarının, yurt dışında yaptıkları ikili anlaşmalarla yurt dışında yerleşik işyerlerine ödeme yapmak isteyen tüketicilere hizmet sunabildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ikili anlaşmalar kapsamında yurt dışı ödeme işlemlerinin yerelleştirildiğine, bu işlemlerin Mastercard veya Visa'nın sınır dışı işlem ücretlerine tabi olmadan gerçekleştirilebildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Bu kapsamda yürütülen yerinde incelemelerde elde edilen ilk bulgular, Mastercard ve Visa'nın ikili anlaşmalar yapan ödeme kuruluşlarının faaliyetlerini, kendi belirledikleri şema kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle, bankalara yaptırım uygulamak gibi çeşitli yöntemlerle engelleyebildiğini gösterdi. Bu doğrultuda küresel çapta kartlı ödeme sistemleri pazarında faaliyet gösteren Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında Mastercard ve Visa tarafından kartlı ödeme/POS altyapısının yurt dışında yerleşik işyerlerine kullandırılmasının engellenmesi ve alternatif ödeme çözümlerinin dışlanması iddiaları incelenecek." ifadesi kullanıldı.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

İşte Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklama:

"Rekabet Kurulu 26.06.2025 tarihli toplantısında, küresel çapta kartlı ödeme sistemleri pazarında faaliyet gösteren Mastercard Incorporated ve Visa Inc. ile bu teşebbüslerin kontrol ettiği teşebbüsler tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankaların diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarına sağladığı ödeme/POS altyapısının yurt dışında bulunan işyerlerine kullandırılmasına izin verilmeyerek uluslararası ödeme çözümleri sağlayan ödeme hizmeti sağlayıcılarının faaliyetlerinin zorlaştırılması suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve/veya 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla;