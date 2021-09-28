Rekabet Kurumu, Getir’in MOOV Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.’nin yüzde 75’lik hissesini satın almasına onay verdi.
Rekabet Kurumu, Getir’in MOOV adımına onay verdi.
Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, MOOV Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret AŞ’nin tek kontrolünün Getir Perakende Lojistik AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.
Anadolu Grubu tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, MOOV’un yüzde 75’inin 16 milyon dolara satılacağı belirtilmişti.
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