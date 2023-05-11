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Resmi Gazete'de bugün (11.05.2023)

11 Mayıs 2023 Tarihli ve 32187 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan kararlar, yönetmelikler, genelgeler, tebliğler....

11 Mayıs 2023 | 09:37
Son Güncellenme: 11 Mayıs 2023 | 09:42
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Resmi Gazete'de bugün (11.05.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar
YÖNETMELİKLER
–– Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Mecburi Uygulamada Olan Bazı Türk Standardlarına Ait Tebliğlerin ve Standardların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: SGM 2022/39)
–– Mecburi Uygulamaya Alınan Ürünlere İlişkin Türk Standartlarına Dair Tebliğ (No: SGM 2022/40)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/17)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/18)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/19)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/29)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2023/2)
–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2023/3)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 15/2/2023 Tarihli ve 2021/2831 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
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