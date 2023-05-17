ARA
Bist 100
4645,91
1,22%
Bist 100
Dolar/TL
19,7543
0,143%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4082
-0,0941%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0837
-0,2504%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1261,67
0,02%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Resmi Gazete'de bugün (17.05.2023)

17 Mayıs 2023 Tarihli ve 32193 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan kararlar, yönetmelikler, genelgeler, tebliğler....

17 Mayıs 2023 | 09:12
Son Güncellenme: 17 Mayıs 2023 | 09:17
0
Resmi Gazete'de bugün (17.05.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/11)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 Tarihli ve E: 2018/87, K: 2022/137 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/3/2023 Tarihli ve 2018/27450 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

0
  • ALTIN GRAM - TL 1261,67 0,02%
  • ALTIN ONS 1986,47 -0,12%
  • BIST 100 4645,91 1,22%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,7543 0,143%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4082 -0,0941%
  • EURO/USD 1,0837 -0,2504%
  • INGILIZ STERLINI 1,24351 -0,42002%
  • JAPON YENI 137,059 0,499%
  • KANADA DOLARI 1,35134 0,25001%
  • RUS RUBLESI 80,71 -0,0421%
Günün En Çok Okunanları
Merkez Bankası'ndan nakit çekimler için yeni karar
VakıfBank'tan ilk çeyrekte 4,5 milyar TL net kâr
VakıfBank'tan ilk çeyrekte 4,5 milyar TL net kâr
ChatGPT CEO'su, en büyük korkusunu paylaştı
ChatGPT CEO'su, en büyük korkusunu paylaştı
WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu: Sohbet kilidi
WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu: Sohbet kilidi
En genç 2 vekil de kadın... İşte TBMM'deki kadın vekil sayısı
En genç 2 vekil de kadın... İşte TBMM'deki kadın vekil sayısı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Fitch'ten seçimlere ilişkin 'ikinci tur' değerlendirmesi
Fitch'ten seçimlere ilişkin 'ikinci tur' değerlendirmesi
Batı illeri için gök gürültülü sağanak uyarısı
GERİ
İLERİ
Merkez Bankası'ndan nakit çekimler için yeni karar
VakıfBank'tan ilk çeyrekte 4,5 milyar TL net kâr
ChatGPT CEO'su, en büyük korkusunu paylaştı
WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu: Sohbet kilidi
En genç 2 vekil de kadın... İşte TBMM'deki kadın vekil sayısı
VakıfBank'tan ilk çeyrekte 4,5 milyar TL net kâr
ChatGPT CEO'su, en büyük korkusunu paylaştı
WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu: Sohbet kilidi
En genç 2 vekil de kadın... İşte TBMM'deki kadın vekil sayısı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
ChatGPT CEO'su, en büyük korkusunu paylaştı
WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu: Sohbet kilidi
En genç 2 vekil de kadın... İşte TBMM'deki kadın vekil sayısı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Fitch'ten seçimlere ilişkin 'ikinci tur' değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL