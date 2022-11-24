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Resmi Gazete'de yayımlandı... Vergi, harç ve cezalarda artış oranı belli oldu

24 Kasım 2022 | 09:12
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:13
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Resmi Gazete'de yayımlandı... Vergi, harç ve cezalarda artış oranı belli oldu




Yeniden değerleme oranı 2022 yılı için yüzde 122,93 olarak tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2022 yılı için yüzde 122,93 olarak belirlendiği kaydedildi.

Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.



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