Covid-19 salgınının ülkemizdeki etkisinin yavaşlamasıyla birlikte, her sektörde olduğu gibi gıda sektöründe de yasal prosedürlerle kontrollü sosyal hayata geçiş başladı.

Ancak mart ayından bu yana salgının hayatımızda yaratmış olduğu büyük değişimler “yeni normal”de de kalıcı izler bırakmaya devam edecek.

Bu anlamda, önümüzdeki süreçte paket servis ve temassız teslimata olan talebin devam edeceği ifade ediliyor. Bir yandan paket servis altın çağını yaşarken, diğer yandan restoranlar da yeniden tedbirli bir şekilde misafir ağırlamaya başladı.

Restoranlar bu döneme dijital menü, temassız ödeme gibi uygulamaları kullanmaya başlayarak girdi. Bir yandan da birçok işletme havalandırma konusunda teknolojik değişimlere gitti.

Biz de yeni dönemde restoran zincirlerinin aldığı önlemleri ve planlarını araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.