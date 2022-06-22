Rusya’da McDonald’s’ın ayrılığı sonrası “Vkusno & tochka” adıyla yeniden markalaşan restoranların açılış rakamları CEO’suna göre oldukça iyi gitti. Zincirin CEO’su açılış gününde 120.000 ile rekor sayıda hamburger satışı yapıldığını belirtiyor ve “McDonald’s Rusya’da çalıştığı süre boyunca böyle bir günlük ciro görmemiştik” diyor. Paroev, McDonald’s Rusya’nın eski CEO’suydu.

McDonald’s, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası 32 yıl sonra Rusya pazarından çıktı. ABD’li fast-food zinciri, Rusya’daki işini yerel lisans sahibi ve işadamı Alexander Govor’a sattı. Restoranlar 12 Haziran’da “lezzetli ve bu kadar” anlamına gelen “Vkusno & tochka” adı altında yeniden açıldı. İlk gün 15 ve ertesi gün 35 restoran faaliyete geçti.

Insider’ın haberine göre yeniden restoranlarda logolar ve üniformalarla sınırlı yüzeysel değişiklikler var. Yeni menüdeki öğelerin çoğu hâlâ ABD fast-food zincirinin kullandığı malzemelerden ve ekipmanlardan yapılıyor. Ancak, Big Mac’ler ve McFlurry’ler kullanılamıyor.

Vkusno & tochka, dört ila beş yıl içinde Rusya genelinde 1.000 restoran hedefliyor. Ülkede, McDonald’s markası altında 850’den fazla restoran bulunuyordu. CEO, Vkusno & tochka’yı yeni lokasyonlarda açmaya hevesli olduğunu ancak ürünlerin “önemli bir yüzdesi” ithal edildiğinden malzeme ve yeni tedarikçilerin tedarikinde zorluklarla karşı karşıya olunduğunu söylüyor.