Rus Kommersant gazetesinin haberine göre Türkiye’de tatil yapan Rus turistlerin profili değişti. Avrupa destinasyonlarının kapanması ile Türkiye’de otel fiyatlarında son bir yılda yaşanan yüzde 50 artışa rağmen, Rus turistlerin tercihlerinde yüksek bütçeli konaklama tesislerinin oranı arttı.

Haberde şu yorumlar var:

5 yıldızlı otellerin payı yıl içinde neredeyse %75’e yükseldi; Kemer ve Bodrum Ruslar için önemli tatil beldeleri haline geldi.

Travelata.ru verilerine göre Haziran ayında Türkiye’ye yapılan rezervasyonlarda beş yıldızlı otellerin payı geçen yaza göre %56’dan %74’e yükseldi. Dört yıldızlı otellerin payı %29’dan %19’a, üç yıldızlı otellerin payı %12’den %6’ya düştü.

OnlineTur.ru temsilcisi Igor Blinov, satışların büyük kısmının dört-beş yıldızlı kategorideki konaklama tesislerinde olduğunu, üç yıldızlı otellerin payının ise minimum olduğunu belirterek, trendi doğruluyor. Fun&Sun ve Tez Tour, artan “beş yıldız” talebinden bahsediyor.

EN GÖZDE YER: KEMER

Rus turistlerin en çok talep ettiği yer yüzde 30’la, Travelata.ru hesaplamalarına göre daha pahalı bir tatil yeri olarak kabul edilen Kemer oldu. Yön satışların %30’unu oluşturur. Geçen sezon Kemer, Alanya ve Side’den sonra 3. sıradaydı. Aleksan Mkrtchyan, Bodrum’a eşi benzeri görülmemiş bir talep olduğunu da söylüyor.

Türkiye, bugün plaj tatilleri için en popüler destinasyon.

Travelata.ru’ya göre, Türkiye rezervasyonları yaz ayları için yapılan rezervasyonların %52’sini oluşturuyor.

Habere göre bu eğilimde artan toplam tur maliyetlerinin de katkısı var.

Haberde yer alan yorumlara göre Rusya’dan Türkiye’ye uçuş maliyetleri arttı ve bu tutarı göze alanlar daha iyi otellerle ilgileniyorlar. Acentaların yaklaşımları, daha uygun otellerin henüz açılmaması gibi faktörler de sıralanıyor.